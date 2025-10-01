Scanagatta: “Sinner e Alcaraz sempre più dominatori” [VIDEO]

Una settimana di tennis particolare viste le due finali a metà settimana premia i primi due tennisti del mondo, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Non esattamente una gran sorpresa le vittorie a Tokyo e a Pechino, mai realmente in discussione e con poche (piccole) difficoltà più nei primi che negli ultimi turni. Il direttore Ubaldo Scanagatta ha commentato l’accaduto con un ironico: “Caramba, che sorpresa!”. Di seguito il video completo su YouTube: