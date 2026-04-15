Italiani in campo mercoledì 15 aprile: Cobolli e Darderi a Monaco di Baviera, Paolini a Stoccarda

Saranno tre gli italiani che scenderanno in campo mercoledì 15 aprile. Al BMW Open by Bitpanda sia Flavio Cobolli che Luciano Darderi giocheranno a livello di ottavi di finale. Al Porsche Tennis Grand Prix, invece, Jasmine Paolini farà il suo esordio nel torneo. Le partite degli azzurri saranno visibili in tv su Sky e in streaming su NOW. Il match di Paolini sarà trasmesso in tv anche su SuperTennis e in streaming su SuperTennix.

ATP Monaco di Baviera: Cobolli e Darderi per il derby ai quarti

Verso le ore 15, all’ATP 500 di Monaco di Baviera, Flavio Cobolli sfiderà per la quarta volta in carriera Zizou Bergs. Sarà il primo incrocio tra i due su una superficie diversa dal cemento (2-1 per l’azzurro i precedenti). Entrambi arrivano da un successo in due set all’esordio: la quarta testa di serie ha sconfitto Diego Dedura, il belga ha superato Marko Topo. Sarà Flavio a partire con i favori del pronostico. Su GoldBet un suo successo è dato a 1.64, mentre la quota di Bergs sta a 2.23.

Chi vincerà tra i due se la vedrà ai quarti con Luciano Darderi o Vit Kopriva, che calcheranno il rettangolo di gioco verso le 16:30. Sarà il sesto confronto diretto tra l’azzurro e il ceco, che in passato si sono sempre sfidati su terra battuta. Nonostante Kopriva sia avanti nel bilancio dei testa a testa (3-2), il sesto favorito del seeding ha intascato in due set il loro ultimo incrocio (Marrakech 2025). Entrambi arrivano da una vittoria sofferta all’esordio: il primo ha regolato in tre set Zhizhen Zhang, il secondo ha avuto bisogno del parziale decisivo contro Justin Engel. L’ago della bilancia pende dal lato di Luli, la cui quota su Sisal sta a 1.36. Kopriva, invece, rincorre a 3.00.

WTA Stoccarda: Paolini debutta contro Sonmez

Nel primo match di giornata, alle 12:30, Jasmine Paolini esordirà nel WTA 500 di Stoccarda. La semifinalista uscente affronterà per la prima volta in carriera Zeynep Sonmez. Chi riuscirà a spuntarla tra le due sarà opposta alla canadese Leylah Fernandez agli ottavi di finale. Secondo le quote, sarà la quinta testa di serie la favorita dello scontro di primo turno. Un successo azzurro, su bet365, è dato a 1.25, mentre un’affermazione della qualificata turca varrà 4.00 la posta messa in palio.

Italiani in campo mercoledì 15 aprile