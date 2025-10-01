WTA Finals, doppio: Andreeva/Shnaider staccano il pass per Riyad

Mirra Andreeva e Diana Shnaider sono ufficialmente qualificate per le WTA Finals, in programma a Riad dal 1° all’8 novembre. Le due giovani russe è ormai un anno che fanno coppia fissa. Dopo la straordinaria quanto inaspettata corsa alle Olimpiadi di Parigi, dove hanno conquistato la medaglia d’argento, Mirra e Diana hanno iniziato a giocare i doppi insieme con più costanza dal 2025. A livello Slam hanno raggiunto due semifinali, all’Australian Open e al Roland Garros, e un quarto di finale allo US Open. A livello 1000, invece, i migliori risultati riguardano il titolo in quel di Miami e i penultimi atti a Doha e Roma. Per concludere il bottino (o per iniziarlo), nel primo torneo stagionale, il WTA 500 di Brisbane, hanno subito fatto piazza pulita della concorrenza e hanno così conquistato il trofeo di prime classificate.

Andreeva e Shnaider, rispettivamente numero 12 e 10 nel ranking mondiale di doppio, sono la quinta coppia ad assicurarsi un posto a Riyad, dopo Errani/Paolini (tutt’ora prime nella Race), Townsend/Siniakova, Dabrowski/Routliffe e Mertens/Kudermetova. Mirra ha ottime chance di prendere parte anche alla competizione in singolare, dato che possiede attualmente 4309 punti, ovvero 568 in più rispetto a Jasmine Paolini che occupa al momento la nona posizione. Ma non è ancora aritmeticamente sicura della qualificazione e dovrà quindi impegnarsi al massimo negli ultimi appuntamenti stagionali, evitando quindi che ‘Jas’ ed Elena Rybakina possano entrambe superarla nella Race.