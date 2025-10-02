Iga Swiatek e la piaga dell’ultras tennistico: la denuncia della polacca diventa virale

Non è una novità, sfortunatamente, che i social media non abbiano portato solamente effetti positivi. Certo, per gli atleti si sono aperte numerose porte in termini di guadagno e fama, per lo sport in generale i social rappresentano un modo per comunicare e lanciarsi verso un bacino d’utenza globale. Tuttavia, insieme ai fan, si sono avvicinati al tennis anche persone che nulla hanno a che fare con lo sport. Non sono tifosi, siccome non parteggiano realmente per nessuno dei due, o quattro, interpreti sul campo da gioco. Non sono nemmeno semplici giocatori d’azzardo, siccome superano di gran lunga il confine del gioco. È come se fossero più degli ultras che tifano contro, a prescindere dal giocatore o dalla giocatrice, senza ricorrere a mezze misure. L’unico loro credo è il dio denaro, e talvolta magari nemmeno quello. A volte cercano semplicemente di diffondere odio.

Per proteggere le giocatrici da questi individui, la WTA e l’ITF avevano lanciato nel 2023 Threat Matrix. Si tratta di un programma che monitora i social di atleti e tornei e individua i commenti dannosi o minacciosi. Questo sistema, tuttavia, non evita alle giocatrici di ricevere certe tipologie di messaggi. Il caso più recente è Iga Swiatek, uscita sconfitta contro Emma Navarro per 6-4 4-6 6-0 agli ottavi di finale del China Open. Il disappunto di perdere che Iga ha provato non è immaginabile dal tifoso medio, ma alcuni si arrogano pure il diritto di infierire. La varietà nei messaggi è impressionante, tra quelli che la definiscono mediocre, quelli che la chiamano dopata e chi ancora scrive messaggi di ben quattro righe (che sui social non sono poche) semplicemente per offendere.

“Oggigiorno, questa è una parte della nostra realtà nel mondo dello sport. Bot, ludopatici, ma anche “tifosi”. Dobbiamo rifletterci, specialmente se consideriamo che la giornata mondiale della salute mentale è tra pochi giorni”.