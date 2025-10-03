Vasamì diventa testimonial del Gruppo Intesa San Paolo

Intesa Sanpaolo accoglie nella propria squadra di testimonial una nuova promessa del tennis italiano: il giovane e promettente Jacopo Vasamì che entra a far parte dei talenti sostenuti dal Gruppo guidato da Carlo Messina, al fianco di campioni come Jannik Sinner e Jasmine Paolini.

Jacopo Vasamì, classe 2007, abruzzese di Avezzano (L’Aquila), è attualmente n. 4 al mondo nella categoria Juniores (aggiornata a settembre 2025). Si è formato alla Rafa Nadal Academy di Marbella dove si è trasferito all’età di 12 anni e mezzo. Oggi vive e si allena a Roma con Fabrizio Zeppieri. Il 2025 è un anno di svolta per l’atleta con ottimi risultati internazionali sia a livello juniores, con la vittoria del Torneo Bonfiglio di Milano, sia a livello professionistico con la semifinale raggiunto al torneo challenger di Milano e l’ingresso nelle classifiche ATP.

Ad inizio aprile Jacopo Vasamì infila a Monza le prime vittorie a livello Challenger, con cui di fatto comincia a farsi conoscere agli appassionati e agli addetti ai lavori. Meno fortunate le campagne a Roma, nelle qualificazioni agli Internazionali BNL d’Italia 2025, e al Piemonte Open, mentre della semifinale al Trofeo Bonfiglio si è già detto sopra. I risultati conseguiti nei primi mesi dell’anno, uniti alla risalita della classifica a livello juniores, gli permettono di prendere parte al Roland Garros dedicato ai ragazzi (qui l’intervista realizzata dal nostro Pellegrino Dell’Anno), dove comunque esce ai quarti di finale.

Abbiamo avuto modo di risentirlo anche al Challenger di Milano (qui l’intervista), torneo in cui ha raggiunto il penultimo atto, per poi vederlo in scena a Wimbledon juniores, dove la sua corsa si è interrotta agli ottavi di finale, ma dove ha anche avuto la possibilità di allenarsi con Jannik Sinner. La stagione non è ancora terminata e il giovane talento azzurro può regalarci ancora qualche soddisfazione, in attesa di vederlo all’opera nel 2026, che potrebbe rappresentare un anno importante nel suo percorso di crescita.