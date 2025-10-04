ATP

ATP Shanghai, il programma di domenica 5 ottobre: Djokovic a pranzo (ore 12.30), Sinner a seguire (LIVE su Ubitennis)

Iniziano i terzi turni a Shanghai: sessione serale con Djokovic-Hanfmann e Sinner-Griekspoor

By Vanni Gibertini
1 Min Read
Shanghai Bund (foto Pexels/Florian Grewe)

Seconda giornata consecutiva in campo per Jannik Sinner allo Shanghai Rolex Masters. Dopo l’esordio vittorioso di sabato contro Altmaier, il n. 2 del mondo sarà impegnato domenica in chiusura di programma (alle 14.30 circa, ora italiana) contro l’olandese Tallon Griekspoor.

Sullo Stadium Court il programma inizierà come al solito alle 12.30 locali (le 06.30 in Italia) con Rune-Humbert, seguito da Fritz-Mpetshi Perricard. In sessione serale, a partire dalle 18.30 locali (le 12.30 in Italia), Novak Djokovic se la vedrà contro il tedesco Yank Hanfmann, e infine Jannik Sinner giocherà contro Tallon Griekspoor (con cronaca live su Ubitennis).

Qui il programma completo in orario locale (sei ore avanti rispetto all’Italia):

