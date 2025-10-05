ATP

ATP Shanghai LIVE: Sinner vince il primo set al tie-break

Segui con Ubitennis l'impegno di Jannik Sinner contro la testa di serie n. 27 Tallon Griekspoor

Tallon Griekspoor e Jannik Sinner

Seconda giornata consecutiva in campo per Jannik Sinner, che dopo l’esordio vittorioso di sabato contro Daniel Altmaier torna sul centrale della Qizhong Forest Sports City Arena poco più di 24 ore dopo per il suo match di terzo turno contro l’olandese Tallon Griekspoor. L’altoatesino non ha mai perso nei sei precedenti confronti diretti contro Griekspoor, tutti disputatisi nel 2023 e nel 2024, ma alcune di queste sono state piuttosto equilibrate.

3 min ago05/10/2025 16:41

Sinner domina il tie break del primo set

Jannik arriva a 6-1 prima di chiudere per 7 punti a 3 il tie-break del primo parziale. Condizioni di umidità estreme nella serata cinese

27 min ago05/10/2025 16:17

Griekspoor -Sinner 5-4

Si prosegue senza sussulti quando ormai in Cina siamo in seconda serata: Jannik dovrà servire per salvare il set

38 min ago05/10/2025 16:06

Griekspoor-Sinner 3-2

I due protagonisti continuano a proteggere la propria battuta con efficacia. Il match deve ancora entrare nel vivo

48 min ago05/10/2025 15:56

Griekspoor-Sinner 2-1

Primi tre giochi a seguire la regola dei servizi, solo quattro punti ad appannaggio dei giocatori alla risposta

1 hr 4 min ago05/10/2025 15:40

In campo Sinner e Griekspoor

Dopo la lunga partita tra Djokovic e Hanfmann, sono finalmente scesi in campo i protagonisti dell’ultimo match di giornata.

