ATP Shanghai, Darderi: “Musetti? Affrontare un amico non è mai facile. Vorrei arrivare in top 20”

Sconfitto ma in fiducia dopo un breve, ma intenso, Rolex Shanghai Masters. Luciano Darderi, nonostante il derby perso contro Lorenzo Musetti per 7-5 7-6(1), è parso in grande crescita sulle superfici veloci. “È stata una bella partita, combattuta”, ha raccontato Darderi a Lorenzo Ercoli di ‘Spazio Tennis‘, “esattamente come me l’aspettavo. Auguro il meglio a Lorenzo perché per lui sono punti importanti per la qualificazione alle ATP Finals“. Musetti è al momento ottavo della Race, e la vittoria su Darderi è stata quindi fondamentale per rimanere in gara. Tra il carrarino e Taylor Fritz, quinto per Torino, c’è meno distacco che tra Musetti e Draper, nono dietro all’azzurro.

Tornando al match, Darderi si è recriminato un paio di occasioni, ma ha tratto gli aspetti positivi da un incontro molto combattuto: “Ci sono stati alcuni momenti nel secondo set che non sono riuscito a sfruttare, con tante palle break mancate. Affrontare un amico non è mai facile, tensione e nervosismo erano evidenti da parte di entrambi; alla fine però è venuta fuori una bella partita, un ottimo spettacolo con tanti bei punti. Mi rivedrò la partita per capire cosa avrei potuto far meglio e ciò su cui, quindi, lavorare per crescere. Sono contento del livello espresso sul cemento, era tanto che non giocavo un match così lungo e intenso, in condizioni peraltro non facili”. Queste iniezioni di fiducia fanno certamente ben sperare in ottica convocazioni di Coppa Davis. Per rivedere le sue scelte, il capitano Volandri ha ancora diverse occasioni. Darderi disputerà altri quattro tornei da qui alla fine della stagione, con un obiettivo ambizioso e complesso ma non impossibile. “Vorrei arrivare in Top 20 ATP. Giocherò Almaty, Vienna, Parigi e Atene. Cercherò di fare il massimo.”