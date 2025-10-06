Jannik Sinner: tutti i ritiri, i forfait e…

Jannik Sinner cercava la settima vittoria contro Tallon Griekspoor nel loro settimo confronto e invece è arrivato il settimo ritiro in carriera per l’azzurro, che avrebbe anche potuto aspettare il settimo gioco così era tutto perfetto (tranne la parte per cui era devastato dai crampi, non riesce a difendere il titolo e vede praticamente sfumare la possibilità di tornare numero 1), anche perché è stato il settimo giocatore a ritirarsi a Shanghai.

Mentre ci domandiamo se Novak Djokovic sarà più deluso per aver inutilmente partecipato a questo torneo visto che (verosimilmente) era qui per dimostrare di poter giocarsela ancora in un duesutré con Sinner e Alcaraz oppure più contento per essere diventato il primo favorito o magari stia pensando, “fosse capitato in uno Slam, sarei a 25”, vale la pena ricordare (come del resto si fa ogni volta) tutte le occasioni in cui Jannik non è riuscito a completare un incontro ATP e non solo. Partiamo allora dai ritiri a match in corso nel Tour in ordine cronologico inverso.

I ritiri di Jannik

Considerando che Sinner ha esordito nel Tour nel 2019, fanno sette ritiri in sette anni. Che sono sì sette più Roger Federer in carriera, ma anche sette meno di Djokovic (in oltre vent’anni).

I forfait

Sono cinque invece i walkover concessi agli avversari, le sconfitte a tavolino, insomma quando non è proprio sceso in campo. L’episodio più recente l’anno scorso ai quarti di Madrid (avversario Auger-Aliassime, infortunio all’anca destra), nel 2023 gli ottavi a Parigi-Bercy (De Minaur, affaticamento), i quarti a Barcellona (Musetti, malattia), e ottavi a Marsiglia (Fils, indisposizione). Nel 2022 il primo forfait, agli ottavi di Indian Wells (Kyrgios, malattia).

Non si perde solo e…

Sono invece cinque le volte che Sinner ha beneficiato del ritiro avversario e altrettanti i walkover. Scendendo di categoria, niente ritiri né forfait per Jannik a livello Challenger, mentre a livello Futures ha rinunciato a scendere in campo in un quarto di finale in Tunisia.