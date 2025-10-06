Kasatkina si ferma: “Ho bisogno di una pausa”. Il 2025 si chiude in anticipo per lei

Daria Kasatkina ha deciso di dire stop. La tennista russa, naturalizzata australiana, ha annunciato che non prenderà più parte ad alcun torneo nel 2025, scegliendo di prendersi una lunga pausa dal circuito per affrontare un delicato periodo di forte stress mentale.

Un gesto coraggioso, spiegato con lucidità e sincerità in una lunga storia pubblicata sui suoi canali social, dove ha parlato apertamente di una sorta di “crollo mentale” e della necessità di rimettere al centro sé stessa, la sua salute e il suo benessere.

Di seguito il messaggio integrale condiviso da Kasatkina su Instagram:

““Sto bene“, parole che sono certa abbiamo sentito tutti dire da molte donne, provenienti da contesti diversi, sapendo però che non stanno affatto bene, che sono tutt’altro che serene — ma vanno avanti lo stesso, spezzandosi un po’ di più ogni volta.

Questa sono io. Il 2025 è stato il mio anno “sto bene”.

È da tanto tempo che non sto affatto bene, e a dire il vero, i miei risultati e le mie prestazioni lo dimostrano. I fan non sono stupidi, lo vedono anche loro. Ho tenuto tutto dentro perché non voglio sembrare una che si lamenta, debole, o — Dio ce ne scampi — ingrata o irriconoscente per questa vita meravigliosa che viviamo come tenniste professioniste. La verità è che ho sbattuto contro un muro e non posso andare avanti. Ho bisogno di una pausa. Una pausa dalla monotonia quotidiana della vita nel circuito, dalle valigie, dai risultati, dalla pressione, dalle solite facce (scusate ragazze)… da tutto ciò che questa vita comporta. Il calendario è troppo, mentalmente ed emotivamente sono arrivata al limite e, purtroppo, non sono l’unica.

Se a tutto questo aggiungiamo lo stress emotivo e mentale legato al mio cambio di nazionalità, il non poter vedere i miei genitori (ormai sono 4 anni che non vedo mio padre), oltre alle continue battaglie per ottenere l’idoneità completa a competere per l’Australia — è davvero tanto, e c’è un limite a quanto una donna possa sopportare, mentre compete con le migliori atlete del mondo.

Se questo significa che sono debole, allora va bene così, sono debole. Tuttavia, so di essere forte, e diventerò ancora più forte stando lontana, ricaricandomi, ritrovando me stessa e le mie energie. È ora di ascoltare me stessa per una volta: la mia mente, il mio cuore e il mio corpo. Il 2025 per me è finito, e come me, è stato tutt’altro che “bene”… Quindi mi unisco al club di chi si ritira dal 2025…

Ma starò bene, davvero, e non vedo l’ora di rivedervi tutti nel 2026, carica e pronta a spaccare!

Con affetto,

Daria”

Kasatkina (che ad ottobre del 2022 occupava l’ottava posizione del ranking WTA), dunque, ha deciso di ritagliarsi un po’ di tempo per sé stessa, un passo che richiama l’attenzione ancora una volta sull’importanza della salute mentale anche nello sport professionistico. Il suo ritorno è atteso per il 2026, con l’auspicio che questa pausa le permetta di ritrovare equilibrio e serenità, dentro e fuori dal campo.