ATP Bruxelles: Musetti guida l’entry list, ma ci sarà? Intanto Bellucci entra in tabellone

Il tennis ATP è pronto a sbarcare a Bruxelles. Dal 13 al 19 ottobre 2025, la capitale belga ospiterà il BNP Paribas Fortis European Open, che lascia Anversa dopo nove edizioni. Si giocherà all’ING Arena (all’interno del Brussels Expo), sede di storiche battaglie di Davis, tra cui il celebre Belgio-Australia del 2017.

Lorenzo Musetti, n. 9 del mondo, guiderà il seeding del nuovo ATP 250 indoor su cemento. La sua partecipazione, però, non è certa al 100%, soprattutto se il tennista azzurro dovesse fare ancor più strada nell’ATP 1000 di Shanghai. Ad ogni modo, l’entry list è di alto livello, con Auger-Aliassime (stesso discorso fatto per Musetti), Zizou Bergs, Jiri Lehecka, Davidovich Fokina e0 Tiafoe a caccia del titolo. Occhio anche a Mpetshi Perricard, big server pericoloso su superfici rapide.

Tra gli iscritti anche Bautista Agut, campione a sorpresa nel 2024 ad Anversa, oltre a Baez, Opelka, Fonseca e l’azzurro Mattia Bellucci, appena entrato in tabellone. Matteo Arnaldi, al momento, figura come alternate, pronto a subentrare qualora ci fosse qualche forfait. Insomma, si preannuncia un’edizione tutt’altro che banale.

