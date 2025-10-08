Italiani in campo mercoledì 8 ottobre: Musetti a Shanghai, Paolini a Wuhan. A che ora e dove vederli

C’è grande attesa al Rolex Shanghai Masters e al Wuhan Open, rispettivamente ATP Masters 1000 e WTA 1000 in corso nelle due città cinesi. La giornata di mercoledì 8 ottobre vedrà impegnati due pilastri del tennis italiano: Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini.

Il 23enne toscano scenderà in campo alle 12:30 italiane e sfiderà per l’ottava volta il canadese Felix Auger-Aliassime, contro il quale si trova avanti 4-3 nei testa a testa (l’azzurro ha vinto gli ultimi due incroci in tre set). Il numero 13 ATP è attualmente il rivale principale del nono tennista al mondo in chiave ATP Finals, dato che nella Race il divario tra i due è attualmente di 630 punti. Una vittoria dell’italiano aumenterebbe la forbice a 730 punti, mentre un successo del 25enne nordamericano la ridurrebbe a 530 punti. Inoltre, il vincitore di questa sfida avrebbe anche una ghiotta chance di procedere verso la semifinale, poiché ai quarti ci sarà Arthur Rinderknech ad attendere uno dei due.

Discorso differente, invece, per Paolini, reduce da pochi giorni dal titolo in doppio al 1000 di Pechino e ai quarti nel singolare. La 29enne toscana verso le ore 13 italiane sarà opposta per la quarta volta in carriera alla tennista di casa Yue Yuan, 27enne numero 109 WTA, giustiziera al primo turno di Lucia Bronzetti. Nonostante il bilancio reciti un solido 3-0 in favore dell’ottava tennista mondiale, due dei tre successi maturati da Jasmine sono arrivati in tre set, compreso il più recente catturato al Roland Garros 2025. Caso vuole che nel 2024 le due si siano incrociate sempre a Wuhan e sempre al secondo turno. In quell’occasione Paolini la spuntò in due frazioni.

Italiani in campo mercoledì 8 ottobre

ATP Shanghai, [12] F. Auger-Aliassime – [8] L. Musetti, Stadium Court, terzo match, non prima delle 12:30

WTA Wuhan, [7] J. Paolini – Y. Yuan, Center Court, quarto march, ore 13:00 circa

I match di Lorenzo e Jasmine saranno visibili in tv sui canali Sky e in streaming su NOW. Per quanto riguarda Paolini, la sua partita verrà trasmessa anche su SuperTennis e in streaming sulla piattaforma SuperTennix.