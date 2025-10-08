Paolini e il suggerimento segreto di Sinner: “Non posso dirlo, altrimenti lo scoprirebbero”

Che il movimento tennistico italiano sia uno dei più fiorenti nell’epoca attuale è ormai assodato, ma oltre ad arricchire il belpaese di trofei d’ogni tipo, ciò che rende speciale i componenti della Nazionale azzurra è proprio lo speciale rapporto che lega ogni atleta tricolore. Recentemente, Jasmine Paolini ha svelato ai microfoni di Tennis365, un particolare episodio avvenuto durante le finals di Davis Cup della scorsa edizione. “Il mio ex allenatore, Renzo Furlan, stava parlando con Jannik e sono rimasta sorpresa perché ha detto che non stavo facendo qualcosa in campo. Non posso dire di cosa si tratta perché altrimenti lo verrebbero a sapere anche le mie avversarie“, aggiunge scherzosamente la numero 8 del mondo.

Il racconto di Jas prosegue. “Il mio allenatore è venuto da me e mi ha detto: ‘Jannik ha detto che devi fare questo’. Insomma, quando Jannik ti dice di fare qualcosa, devi semplicemente farlo. Come puoi dire di no a un consiglio di Jannik?” Non sono poi mancati gli elogi da parte di Paolini nei riguardi dell’ex numero uno del mondo, trascinatore dell’ItalDavis nelle ultime due edizioni dell’evento. “Sta facendo cose incredibili in campo, e penso che alla gente piaccia il suo comportamento sia dentro che fuori dal campo, perché è davvero un ragazzo simpatico”, ha commentato Jasmine. L’azzurra – ricordiamo – è attualmente in lizza per qualificarsi alle WTA Finals di Riyadh. Prosegue il tete a tete con Elena Rybakina, diretta rivale per staccare il pass per l’Arabia.