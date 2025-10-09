Mensik: “Alcaraz e Sinner superiori in tutto. Tutti provano a prenderli ma …”

Per il tennista ceco Jakub Mensik il 2025 è stato l’anno della consacrazione. Il nativo di Prostejov lo scorso marzo ha conquistato il suo primo titolo 1000 battendo nientemeno che Novak Djokovic in finale, diventando il primo tennista del suo Paese campione in un Masters 1000 dai tempi di Tomas Berdych a Parigi-Bercy nel 2005. “Sicuramente. I tifosi e i giornalisti iniziano a parlare di te e c`è molta più attenzione sui tuoi match. Io però non ho aspettative sulla mia carriera e penso semplicemente a lavorare. Vincere un torneo o delle partite importanti non significa che tu sia arrivato al livello dei migliori”.

“In questo momento mi alleno, vedo il mio ranking salire e il mio gioco crescere. Sono soddisfatto di ciò. In questa fase vanno accumulate esperienze, perché poi è la continuità la chiave per arrivare lì”. Ha affermato Mensik, in un’intervista rilasciata a Lorenzo Ercoli per il Corriere dello Sport. Il finale di stagione però è stato dolceamaro per lui; in Asia le cose non sono andate bene: a Pechino è arrivato un quarto di finale, dove si è ritirato per un infortunio al ginocchio sinistro nel match con Alex de Minaur. A Shanghai ha perso all’esordio contro Jesper de Jong.

Il classe 2005 però non ha fretta di bruciare le tappe; con il suo carattere mite e il suo sguardo imperturbabile, è difficile capire le sue vere intenzioni. Sicuramente ha tanta voglia di imparare, e la recente esperienza in Laver Cup gli ha insegnato molto: “L’atmosfera della Laver Cup è bella e divertente. Ho passato del tempo con alcuni dei migliori al mondo e sono contento di poter avere questo ricordo. Ovviamente, a Pechino sono arrivato un po’ stanco e l’esordio contro Kecmanovic è stato uno dei match più duri della mia carriera, anche se l’ho vinto”.

Certo il fuso orario dovuto alla stanchezza ha inciso in quella circostanza, e con le palline del China Open ha avuto dei problemi, lamentandone la scarsa qualità. Ma l’adattabilità resta uno dei suoi punti di forza: “A Pechino abbiamo giocato con una delle peggiori palle del tour: dopo tre game erano completamente morte. In quei casi non puoi creare potenza: a volte colpisci bene, ma la palla non vola; a volte sei conservativo e scappa via. Così hai tanti alti e bassi nel match. Per questo, in ogni torneo, che sia per le palle o per le superfici, è importante adattarsi nel minor tempo possibile”.

Ora: vincere tornei prestigiosi così prematuramente può scomodare paragoni importanti, o porti come potenziale candidato per spezzare il duopolio Alcaraz-Sinner, ma lui frena gli entusiasmi: “Adesso Carlos e Jannik sono i migliori, poi c’è un grosso buco con gli altri. Tutti provano a prenderli, ed è questo il nostro compito. Onestamente, oggi li vedo superiori in tutto rispetto a noi: la loro continuità e il loro stile di gioco sono su un altro livello, ogni colpo fa la differenza. Io devo davvero migliorare su tutti gli aspetti del mio tennis per crescere. Non posso fare pronostici. In allenamento puoi imparare tanto da loro, ma affrontarli per la prima volta sarebbe utile a capire come agiscono in ogni situazione. Io non sento di avere aspettative, ma sono disposto a lavorare tanto“.

In chiusura spazio alla Davis, dove con la Repubblica Ceca esordirà contro la Spagna di Carlos Alcaraz. “La vittoria sugli Stati Uniti d’America è stata un grande risultato e meritiamo di essere alle Final Eight. Siamo forti, ma soprattutto giovani e promettenti. Quest’anno daremo il massimo per provarci e in prospettiva possiamo davvero sperare di arrivare a lottare contro nazionali forti come Italia e Spagna“.