WTA

WTA Wuhan: Errani e Paolini si chiamano fuori dal doppio. Avanzano Andreescu/Yuan

Le azzurre, già qualificate per le Finals e prime nella Race, danno forfait. Jasmine cerca un posto per Riyadh anche in singolare

By Beatrice Becattini
1 Min Read
Sara Errani e Jasmine Paolini - US Open 2025 (foto Brad Penner/USTA)


Sara Errani e Jasmine Paolini rinunciano al doppio nell’ultimo WTA 1000 della stagione. A Wuhan le azzurre avrebbero dovuto debuttare contro Bianca Andreescu e Yue Yuan, battuta in singolare da Paolini, ma hanno optato per il forfait.

Jasmine, infatti, è in un momento delicato della sua stagione, ingaggiata in una sfida a distanza con Elena Rybakina per un posto alle WTA Finals. Attualmente la toscana precede di una manciata di punti la kazaka nella Race e la concentrazione deve essere focalizzata al massimo sul singolare per centrare l’obiettivo. A cominciare da domani, quando sfiderà Iga Swiatek, contro cui ha sempre perso. Neanche Rybakina, però, avrà di fronte l’avversaria più semplice, in quanto incontrerà la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka.

Tra l’altro, Errani e Paolini sono già qualificate per Riyadh in doppio e nella classifica annuale sono al primo posto. Scelta sapiente e ragionata, dunque, da parte del duo italiano, che in questo 2025 ha vinto quattro titoli, tra cui spicca il Roland Garros.

