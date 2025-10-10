ATP, Andre Silva nuovo Chief Tour Officer: “E’ un onore, compiuti dei passi importanti negli ultimi anni”

Cambio al vertice dell’ATP: Andre Silva è stato nominato nuovo Chief Tour Officer e assumerà ufficialmente l’incarico a partire dal 1° novembre 2025, operando dalla sede dell’organizzazione in Florida.

Una figura ben nota nel mondo del tennis, Silva vanta un profilo internazionale e trasversale, con esperienze che spaziano dal tour maschile al golf professionistico. Già Chief Player Officer dell’ATP e Direttore del torneo delle Nitto ATP Finals, ha ricoperto ruoli di primo piano anche all’interno dell’agenzia TEAM8 e ha diretto il torneo di Cincinnati, uno dei più importanti eventi del circuito.

Negli ultimi anni ha lavorato nel golf con il PGA Tour, dove ha avuto la responsabilità di eventi di punta come The PLAYERS Championship e The Presidents Cup. Una carriera che ha unito capacità organizzative, visione strategica e conoscenza diretta delle esigenze di giocatori e tornei.

Silva prenderà il posto di Ross Hutchins, in carica dal 2020, e arriva in un momento delicato e al tempo stesso strategico per il futuro del tennis maschile.

“Andre è un leader con un’esperienza unica, che spazia dai giocatori ai tornei fino ad altri sport”, ha dichiarato il presidente ATP Andrea Gaudenzi. “La sua nomina arriva in una fase cruciale del nostro percorso, mentre continuiamo a lavorare per rafforzare l’ATP Tour e promuovere una maggiore unificazione del tennis attraverso il piano OneVision”.

Parole di entusiasmo anche da parte dello stesso Silva: “È un onore tornare in ATP e contribuire a uno sport che ha segnato la mia vita professionale. Il Tour ha compiuto passi importanti negli ultimi anni e sono motivato a lavorare con giocatori, tornei e stakeholder per portare il nostro sport ancora più in alto” ha chiosato.