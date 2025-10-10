Serie A1 Maschile, 2^ giornata: Park Tennis Club fa visita al CT Palermo. TC Rungg e SC Sassuolo, due trasferte per puntare in alto

Dopo il ruggito iniziale della prima giornata, il sipario si riapre per un altro appassionante weekend di grande tennis sui campi dei circoli che disputano l’edizione 2025 della Serie A1 maschile.

Domenica 5 ottobre abbiamo potuto godere delle prime intense emozioni di una competizione diversa dal solito, come ben raccontato da Carlotta Desirello, presente a Genova per la sfida tra Park Tennis Club Genova e Match Ball Firenze (qui il link per leggere il racconto di una giornata di grande tennis alla portata di tutti).

Spostandoci dal lato più emotivo a quello più organizzativo, vediamo calendario alla mano le sfide in programma domenica 12 ottobre. Gli incontri di questa seconda giornata sono particolarmente interessanti e potrebbero già dare dei primi segnali per quella che sarà la dinamica dei vari gironi.

Per chi volesse sapere cosa è accaduto nel dettaglio nella prima giornata, vi consigliamo di consultare il nostro canale Youtube (qui il link), dove il nostro Paolo Pinto fa un approfondimento completo di quanto accaduto, con annesse interviste a protagonisti quali Jacopo Berrettini, il capitano del Park Tennis Club Genova, Gianluca Naso, e Andrea Pellegrino.

Girone 1: fari puntati su Match Ball-TC Crema

Nel Girone 1, l’attenzione è tutta per la sfida tra il Match Ball Firenze Country Club e il TC Crema. I neopromossi fiorentini sono reduci da una vittoria convincente nella prima giornata, ottenuta grazie alle prestazioni di Jacopo Berrettini, Gianmarco Ferrari e, soprattutto, alla solidità dimostrata nei doppi decisivi. Saranno opposti ai campioni in carica della Serie A1 2024, il TC Crema, che punta su Samuel Vincent Ruggeri, finalmente ritornato in campo dopo uno stop di diversi mesi per problemi fisici.

Nell’altro match di giornata, il CT Palermo, che ha fermato sul 3-3 il TC Crema all’esordio, ospiterà il Park Tennis Club Genova. Una sfida dal sapore speciale per il capitano della squadra ligure, Gianluca Naso. “Il Circolo Tennis Palermo è il circolo dove mio padre è stato direttore sportivo e io ho giocato da Under, ho bellissimi ricordi,” afferma Naso. “Siamo in un girone di ferro, molto equilibrato, e sarà un’altra partita difficile: dobbiamo rientrare dalla Sicilia con almeno un punto e su questo stiamo lavorando. Ci saranno sicuramente cambiamenti in formazione e sono fiducioso.”

I siciliani, davanti al pubblico amico, potranno contare sul ventunenne perno del settore giovanile Gabriele Piraino e sul neoarrivato Luca Potenza, che tanto bene ha fatto nella giornata di apertura.

Girone 2: Santa Margherita Ligure in trasferta contro il CT Vela Messina. SC Sassuolo cerca i tre punti

Nel Girone 2, proverà a continuare la sua corsa il TC Santa Margherita Ligure di Francesco Maestrelli e Andrea Pellegrino. Il circolo ligure, vincitore nel match di esordio contro lo Junior Tennis Perugia, andrà in Sicilia per sfidare il CT Vela Messina dei fratelli Fausto e Giorgio Tabacco, che nella prima giornata ha pareggiato a Sassuolo proprio grazie alla forza dei doppi.

Nell’altra sfida, lo Sporting Club Sassuolo di Federico Arnaboldi, Enrico Dalla Valle e Federico Bondioli cercherà il riscatto in terra umbra contro lo Junior Tennis Perugia, fanalino di coda ancora a zero punti.

Girone 3: TC Rungg e TC Sinalunga, due trasferte per sognare in grande

Nel Girone 3, la capolista TC Rungg – Sudtirol/Yogurteria è attesa dalla trasferta a Massa Lombarda. Il circolo altoatesino, trascinato in singolare da Stefano Napolitano e dai talenti del vivaio Figl e Toffanin, proverà a incamerare altri tre punti in casa del CTD Massa Lombarda di Jacopo Vasamì, neo testimonal di Intesa SanPaolo.

Trasferta nella capitale, invece, per il TC Sinalunga: il circolo toscano, reduce dal pareggio della prima giornata, sarà ospite dell’Eur Sporting Club, con la speranza di poter contare sulla presenza in terra romana di Matteo Gigante, fermatosi due settimane fa per un problema al braccio al Challenger di Orleans.

Girone 4: trasferta insidiosa per il CT Zavaglia

A guidare il Girone 4 c’è il neopromosso CT Zavaglia. Il circolo ravennate ha iniziato la stagione 2025 con una vittoria davanti al pubblico amico, cavalcando l’onda di euforia per aver scalato in pochi anni la piramide dei campionati a squadre. Per dare continuità a quanto fatto, arriva ora la sfida non facile contro il TC Italia. Il club toscano ha perso all’esordio e l’incognita è legata alla formazione che potrà schierare, ricordando che tra i tesserati figurano il protagonista di questo fine settimana in terra cinese, Valentin Vacherot, e ovviamente Jannik Sinner, che non sarà della contesa.

Nell’altra sfida, l’altra capolista del girone, lo Sporting Club Selva Alta, farà visita al Tennis Comunali Vicenza.

FORMAT

Per chi non avesse familiarità con la competizione ecco una breve guida su quello che prevede il regolamento della Serie A1 maschile. Le 16 squadre partecipanti sono suddivise in quattro gironi da quattro squadre ciascuno. Il calendario prevede sei giornate di gioco con le squadre che si affronteranno due volte, una in casa e in trasferta. Le prime classificate di ogni girone si qualificheranno alle semifinali scudetto, un tabellone di play-off a quattro squadre, con incontri di andata e ritorno. Sarà un tabellone interamente sorteggiato. Le squadre che si classificano seconde nei gironi chiuderanno in anticipo la stagione e si guadagneranno la riconferma per la Serie A1 nel 2026. Per le squadre che si classificheranno terze e quarte ci sarà la coda amara dei play-out. Si tratta di un tabellone di play-out a otto squadre, con partite di andata e ritorno (la partita di ritorno si gioca in casa della squadra classificata terza), con una terza di un girone che affronterà la quarta di un altro, non possono infatti incontrarsi squadre dello stesso girone.

Gli incontri intersociali (ossia quelli tra i vari circoli) prevedono la disputa di quattro singolari e due doppi, e l’obbligo di schierare due giocatori del vivaio in singolo e in doppio. La fase a gironi è prevista ogni weekend da domenica 5 ottobre sino a domenica 9 novembre. Le semifinali sono previste per domenica 23 Novembre, le gare di andata, e domenica 30 novembre, quelle di ritorno. Nelle stesse date si giocheranno i play-out. La finale scudetto si giocherà, insieme a quella femminile, in sede unica nel weekend del 7 dicembre.