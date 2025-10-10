ATPWTA

WTA Wuhan/ATP Shanghai, i programmi di sabato 11 ottobre. È tempo di semifinali: Paolini alle 11

La sfida tra l'azzurra e Gauff apre il programma, segue Sabalenka-Pegula. A Shanghai Djokovic-Vacherot apre le danze

By Beatrice Becattini
2 Min Read
Jasmine Paolini – WTA Pechino 2025 (foto via Twitter @WTA)


È tempo di semifinali. Gli organizzatori hanno diramato i rispettivi programmi per sabato 11 ottobre.

A Wuhan ad aprire le danze sarà Jasmine Paolini alle 11, orario italiano. Dopo l’impresa contro Iga Swiatek, l’azzurra cerca la conferma con Coco Gauff, contro la quale conduce nei precedenti per 3-2. La tennista toscana ha vinto gli ultimi tre incontri, tutti disputati nel 2025, tra cui spicca la finale degli Internazionali d’Italia. Raggiungere l’ultimo atto del WTA 1000 che sugella la stagione la avvicinerebbe ulteriormente alle WTA Finals, dove è già qualificata in doppio con Sara Errani.
A seguire, è prevista per le 12.30 la seconda semifinale che vedrà contrapposte Aryna Sabalenka e Jessica Pegula. I testa a testa recitano 8-2 in favore della numero 1 del mondo.

A Shanghai, invece, si inizierà alle 10.30 con Novak Djokovic alle prese con la prima delle due sorprese del torneo, ovvero Valentin Vacherot, in uno scontro inedito.
Non sarà invece una prima volta per Daniil Medvedev e Arthur Rinderknech, che si sfideranno per la seconda volta in carriera – l’unico precedente risale allo US Open 2022, vinto 3 set a 0 dal russo. L’appuntamento è per le 13. L’ex numero 1 del mondo cerca il rilancio, anche in ottica Torino.

Vedremo se i due cugini completeranno il miracolo e si regaleranno una finale tutta in famiglia.

