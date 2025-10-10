WTA Wuhan, Paolini: “Con Errani e Pizzorno ho trovato serenità. Gauff? Per me è un’ispirazione”

Jasmine Paolini, dopo sei sconfitte in altrettanti precedenti, ha finalmente ottenuto la sua prima vittoria contro la numero 2 del mondo, Iga Swiatek. Al WTA 1000 di Wuhan, infatti, Jasmine ha superato la rivale polacca dominando il quarto di finale con un netto 6-1 6-2 in poco più di un’ora di gioco.

Al termine dell’incontro, l’azzurra ha raccontato la sua emozione in mixed zone: “Onestamente avevo perso tante volte contro di lei, quindi finalmente sono riuscita a vincere. È stata una partita difficile, ho dovuto mettere il miglior tennis che avevo, ha funzionato tutto dall’inizio alla fine. Sono davvero contenta perché lei è una giocatrice molto solida e per batterla devi giocare molto bene”.

Paolini ha poi commentato il suo rendimento durante l’incontro: “Non sapevo di aver commesso soltanto tre errori gratuiti, sono veramente pochi”. Ha inoltre sottolineato il ruolo del suo team nella serenità ritrovata: “Ho trovato serenità intorno al mio team. Sono contenta di avere Danilo Pizzorno e Sara Errani, due persone che mi possono aiutare un sacco con la loro esperienza”.

Infine, l’attenzione di Jasmine si è spostata sulla prossima semifinale contro Gauff: “Coco mi sorprende sempre per come lotta, ma anche per la sua maturità. Nelle interviste che fa dice sempre qualcosa di molto interessante, quindi è un’ispirazione per me. Anche se è giovane è una ragazza matura. Sarà un match difficile ma speriamo di mettere in campo un buon tennis”.