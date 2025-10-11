Collins pensa ad un Reality per single: “Dovrebbero pagarmi un sacco di soldi”

La tournée “casalinga” di Danielle Collins – ex numero 7 del ranking WTA – è andata ben al di sotto delle aspettative, a causa di un infortunio che l’ha fortemente condizionata in quel di Cincinnati. In Ohio, la statunitense, turbata fisicamente da un’ernia al disco, si è sfogata nel corso del tiebreak disputato contro la connazionale Townsend, urlando: “Perché sta succedendo a me?”. La trentunenne è poi tornata in campo a Flushing Meadows, rimediando un’ulteriore sconfitta. Ma adesso, Danielle, sta facendo parlare di sé sotto altri aspetti. La finalista dell’Australian Open ’22 ha recentemente ufficializzato la sua rottura col fidanzato, e durante la sua apparizione al “The Gay Tennis Podcast”, ha confessato: “Potrei prendere in considerazione l’idea di partecipare a un reality show, ma dipende. Non so se possono permettersi di pagarmi – ha detto Danielle – Perché questo è un programma di grande successo, giusto? Dovrebbero pagarmi davvero un sacco di soldi per farmi partecipare, come nel caso di The Bachelorette e programmi simili”. Il reality citato da Collins, per la cronaca, è un format americano di incontri che ha debuttato su ABC nel gennaio 2003. In “The Bachelorette”, dopo aver incontrato 25 uomini, una donna cerca di restringere la scelta a un solo uomo che potrebbe rubarle il cuore.

Eppure, prima della loro separazione, Bryan Kipp – nome dell’ex fidanzato – ha svolto un ruolo fondamentale nella vita di Collins, aiutandola parecchio anche nel corso della sua carriera professionistica. Nell’agosto 2024, la statunitense ha preso parte al podcast “Advantage Connors”, e nel corso dell’episodio aveva rivelato: “Il mio ragazzo mi ha sostenuto tantissimo. Mi ha incoraggiato molto a credere in me stessa, a mettere il mio cuore in gioco e a mostrare i miei sentimenti. Sento che avere questo incoraggiamento è stato fondamentale“.

A più di un anno di distanza, Danielle è tornata single. Parteciperà davvero a un reality per conoscere l’anima gemella?