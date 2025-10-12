Kim Clijsters, rottura del tendine d’Achille durante un’esibizione

Non giungono buone nuove dagli account social dell’ex numero uno del mondo, Kim Clijsters. La tennista belga ha comunicato di aver subito un infortunio durante un’esibizione in Lussemburgo, specificando: “Mi sono rotta il tendine d’Achille, il che non è stato affatto divertente, ma ora sono sulla via della guarigione. Per le prossime due settimane dovrò indossare questo tutore – ha detto Kim – È un infortunio molto fastidioso, ovviamente. Non pensavo che, dopo essermi ritirata, avrei subito un infortunio così grave, ma è andata così. Non vedo l’ora di arrivare negli Stati Uniti, stare con Brian e i bambini e iniziare la mia riabilitazione. E per le persone che lo sapevano e mi hanno mandato tanti messaggi, grazie mille. Lo apprezzo davvero. Ieri ero molto giù, ma ora va tutto bene. L’intervento è stato fatto. Immagino che ora dovrò mettere al lavoro altre persone al bar, perché per un po’ non potrò fare molto. Comunque, grazie mille a tutti. Non vedo l’ora di stare meglio, sono motivato a provarci e a concedermi il tempo necessario per essere pronto a giocare di nuovo a tennis. E spero che Wimbledon Legends sia la prossima cosa che potrò fare”.

La 4 volte campionessa del Grand Slam, ritiratasi definitivamente nel 2022 – dopo i primi due addii – si aspetta di guarire presto dall’inaspettato infortunio, così da tornare in campo per le esibizioni quanto prima, anche se naturalmente saranno necessari parecchi mesi di riabilitazione.