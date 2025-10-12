Personaggi

Kim Clijsters, rottura del tendine d’Achille durante un’esibizione

"Non pensavo di subire un infortunio così grave dopo il ritiro - ha detto la belga -, ora sono sulla via della guarigione"

Kim Clijsters - US Open 2020 (photo by Rhea Nall/USTA)


Non giungono buone nuove dagli account social dell’ex numero uno del mondo, Kim Clijsters. La tennista belga ha comunicato di aver subito un infortunio durante un’esibizione in Lussemburgo, specificando: Mi sono rotta il tendine d’Achille, il che non è stato affatto divertente, ma ora sono sulla via della guarigione. Per le prossime due settimane dovrò indossare questo tutore – ha detto Kim – È un infortunio molto fastidioso, ovviamente. Non pensavo che, dopo essermi ritirata, avrei subito un infortunio così grave, ma è andata così. Non vedo l’ora di arrivare negli Stati Uniti, stare con Brian e i bambini e iniziare la mia riabilitazione. E per le persone che lo sapevano e mi hanno mandato tanti messaggi, grazie mille. Lo apprezzo davvero. Ieri ero molto giù, ma ora va tutto bene. L’intervento è stato fatto. Immagino che ora dovrò mettere al lavoro altre persone al bar, perché per un po’ non potrò fare molto. Comunque, grazie mille a tutti. Non vedo l’ora di stare meglio, sono motivato a provarci e a concedermi il tempo necessario per essere pronto a giocare di nuovo a tennis. E spero che Wimbledon Legends sia la prossima cosa che potrò fare”.

La 4 volte campionessa del Grand Slam, ritiratasi definitivamente nel 2022 – dopo i primi due addii – si aspetta di guarire presto dall’inaspettato infortunio, così da tornare in campo per le esibizioni quanto prima, anche se naturalmente saranno necessari parecchi mesi di riabilitazione.

