Alex de Minaur si ferma: “Ho un infortunio all’anca, non posso correre rischi”

Alex de Minaur è costretto a fermarsi. Il 26enne australiano il 14 e il 15 ottobre avrebbe dovuto prendere parte alla tappa del circuito UTS in quel di Hong Kong. Il campione in carica dell’evento, però, non scenderà in campo a causa di alcuni fastidi fisici che lo tormentano e che rimandano a infortunio di vecchia data. Questi dolori disturbano ‘Demon’ da ormai un paio di settimane e, per non peggiorare la situazione, il numero 7 al mondo ha così deciso di dare forfait alla tappa del torneo di esibizione organizzato da Patrick Mouratoglou.

Della sua condizione attuale de Minaur ne ha parlato a Cédric Rouquette in un’intervista concessa a Tennis Majors. “Sono venuto qui per provare a competere per questo fantastico evento UTS a Hong Kong. Ma purtroppo dovrò ritirarmi. Siamo venuti sul posto, abbiamo provato a fare un po’ di pratica per vedere se potevo scendere in campo e gareggiare, ma purtroppo ho ancora molto dolore che non mi permette di scendere in campo e competere. Questo è un torneo che aspettavo da molto tempo. Adoro questa meravigliosa città di Hong Kong ed ero molto emozionato di giocare di fronte a dei tifosi fantastici. Sono molto deluso”.

Poi, il numero uno d’Australia è sceso più nel dettaglio riguardo questi dolori che per lui sono particolarmente familiari. “È un infortunio all’anca, quello che ho avuto l’anno scorso dopo Wimbledon, che mi ha tenuto fuori gioco per molto tempo. È un problema che mi preoccupa. Quindi, è una cosa per cui non posso correre rischi. L’anno scorso mi ha tenuto fuori gioco per quasi tre o quattro mesi, e ho giocato il resto dell’anno con il dolore. Ora sono segnali d’allarme, devo assicurarmi che tutto vada bene. Non voglio avere lo stesso problema dell’anno scorso. Devo essere intelligente e prendermi cura del mio corpo”.

Anche perché è da ormai due settimane che avverte più di qualche fastidio all’anca. Nello specifico… “dalla fine di Pechino. Ha iniziato a peggiorare e sì, ho giocato a Shanghai con degli antidolorifici per fare del mio meglio per superare la situazione, ma sapevo che qualcosa non andava. Speravo che fosse stato magari solo un movimento sbagliato e poi dopo un paio di giorni sarei migliorato. Ma con il passare delle partite, con il passare dei giorni, il problema è rimasto. Quindi, è per questo che devo fare una TAC il prima possibile e vedere cosa sta succedendo”.

Se questo infortunio lo costringesse a chiudere ora la stagione, de Minaur sarebbe soddisfatto di ciò che ha raggiunto nel 2025? Ricordiamo che il numero 7 al mondo e della Race – in quest’ultima classifica ha 3545 punti, 110 più di Lorenzo Musetti, che ricopre l’ottavo posto – quest’anno ha vinto il 500 di Washington, ha raggiunto la finale a Rotterdam, le semifinali a Monte Carlo e a Pechino, e i quarti all’Australian Open, allo US Open, a Toronto e a Shanghai. “Penso che sia una buona stagione. Ho battuto alcuni dei miei record. Sono riuscito a ottenere 50 vittorie in un anno, il che è un grande risultato. Mi sono rimesso in una buona posizione per competere per la fine dei tornei più importanti e attualmente sono tra i primi 10. Spero che la stagione non finisca qui e che io possa continuare a spingere ancora per un po’. Penso di star decisamente migliorando e sto continuando a svilupparmi, il che è positivo”.