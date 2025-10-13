Interviste

Alex de Minaur si ferma: “Ho un infortunio all’anca, non posso correre rischi”

“A Shanghai ho giocato sotto antidolorifici”, rivela il numero 7 ATP, che il 14-15 ottobre avrebbe dovuto prendere parte alla tappa UTS a Hong Kong. “Ho ancora molto dolore, è un problema che mi preoccupa”

By Andrea Binotto
4 Min Read
Alex de Minaur - ATP Washington 2025 (foto X @atptour)

Alex de Minaur è costretto a fermarsi. Il 26enne australiano il 14 e il 15 ottobre avrebbe dovuto prendere parte alla tappa del circuito UTS in quel di Hong Kong. Il campione in carica dell’evento, però, non scenderà in campo a causa di alcuni fastidi fisici che lo tormentano e che rimandano a infortunio di vecchia data. Questi dolori disturbano ‘Demon’ da ormai un paio di settimane e, per non peggiorare la situazione, il numero 7 al mondo ha così deciso di dare forfait alla tappa del torneo di esibizione organizzato da Patrick Mouratoglou.

Della sua condizione attuale de Minaur ne ha parlato a Cédric Rouquette in un’intervista concessa a Tennis Majors. “Sono venuto qui per provare a competere per questo fantastico evento UTS a Hong Kong. Ma purtroppo dovrò ritirarmi. Siamo venuti sul posto, abbiamo provato a fare un po’ di pratica per vedere se potevo scendere in campo e gareggiare, ma purtroppo ho ancora molto dolore che non mi permette di scendere in campo e competere. Questo è un torneo che aspettavo da molto tempo. Adoro questa meravigliosa città di Hong Kong ed ero molto emozionato di giocare di fronte a dei tifosi fantastici. Sono molto deluso”.

Poi, il numero uno d’Australia è sceso più nel dettaglio riguardo questi dolori che per lui sono particolarmente familiari. È un infortunio all’anca, quello che ho avuto l’anno scorso dopo Wimbledon, che mi ha tenuto fuori gioco per molto tempo. È un problema che mi preoccupa. Quindi, è una cosa per cui non posso correre rischi. L’anno scorso mi ha tenuto fuori gioco per quasi tre o quattro mesi, e ho giocato il resto dell’anno con il dolore. Ora sono segnali d’allarme, devo assicurarmi che tutto vada bene. Non voglio avere lo stesso problema dell’anno scorso. Devo essere intelligente e prendermi cura del mio corpo”.

Anche perché è da ormai due settimane che avverte più di qualche fastidio all’anca. Nello specifico…dalla fine di Pechino. Ha iniziato a peggiorare e sì, ho giocato a Shanghai con degli antidolorifici per fare del mio meglio per superare la situazione, ma sapevo che qualcosa non andava. Speravo che fosse stato magari solo un movimento sbagliato e poi dopo un paio di giorni sarei migliorato. Ma con il passare delle partite, con il passare dei giorni, il problema è rimasto. Quindi, è per questo che devo fare una TAC il prima possibile e vedere cosa sta succedendo”.

Se questo infortunio lo costringesse a chiudere ora la stagione, de Minaur sarebbe soddisfatto di ciò che ha raggiunto nel 2025? Ricordiamo che il numero 7 al mondo e della Race – in quest’ultima classifica ha 3545 punti, 110 più di Lorenzo Musetti, che ricopre l’ottavo posto – quest’anno ha vinto il 500 di Washington, ha raggiunto la finale a Rotterdam, le semifinali a Monte Carlo e a Pechino, e i quarti all’Australian Open, allo US Open, a Toronto e a Shanghai. Penso che sia una buona stagione. Ho battuto alcuni dei miei record. Sono riuscito a ottenere 50 vittorie in un anno, il che è un grande risultato. Mi sono rimesso in una buona posizione per competere per la fine dei tornei più importanti e attualmente sono tra i primi 10. Spero che la stagione non finisca qui e che io possa continuare a spingere ancora per un po’. Penso di star decisamente migliorando e sto continuando a svilupparmi, il che è positivo”.

