Six Kings Slam, primo allenamento oggi per Sinner: “Sono molto eccitato per tutto questo”

E’ tutto pronto a Riad per il debutto di Jannik Sinner, che mercoledì alle 18:30 esordirà contro Stefanos Tsitsipas nel Six Kings Slam in diretta su Netflix.

L’altoatesino è sbarcato ieri sera in Arabia Saudita, accompagnato dal fidato Vagnozzi e dal nuovo fisioterapista Resnicoff, dove gli è stata riservata una accoglienza da faraone. Dopo il benvenuto con tanto di fiori e dichiarazione d’ufficio, Jannik si è preso il consueto bagno di folla dei tifosi impazziti. “Sono molto felice di essere tornato qui a Riad a giocare il Six Kings Slam e spero che vi piacerà. Ci vediamo mercoledì. Quindi, sono molto eccitato per tutto questo”, ha detto Sinner.

Dopo alcuni giorni di vacanza presi dopo il ritiro per crampi occorso a Shanghai contro Griekspoor, il numero 2 del mondo è tornato ad allenarsi con Simone Vagnozzi. Assente invece Darren Cahill, che si unirà alla squadra a partire dal torneo di Vienna, in programma dal 20 ottobre. Nella giornata di oggi è atteso il primo allenamento di Sinner alla Anb Arena, dove si svolgeranno le partite della competizione.

In caso di vittoria contro il greco Tsitsipas, Sinner approderebbe in semifinale dove potrebbe vedersela con Novak Djokovic, nonostante il serbo non sia nelle migliori condizioni dopo le fatiche cinesi. C’è attesa anche per il ritorno di Carlos Alcaraz, che non ha partecipato al 1000 di Shanghai per ricaricare le batterie in vista del finale di stagione. Assieme a loro ci saranno anche Taylor Fritz e Alexander Zverev, che si affronteranno ai quarti di finale. Il montepremi è da capogiro: un milione e mezzo di gettone e sei per chi solleverà il trofeo. La sola presenza invece, assicura ai partecipanti un assegno di importo pari a 1,5 milioni di dollari statunitensi (circa 1,29 milioni di euro).