United Cup: la Polonia conferma la sua presenza nel 2026. Sarà l’anno buono?

La Polonia conferma la sua presenza alla United Cup 2026 come prima nazione ufficialmente iscritta. Reduce da due finali perse consecutivamente, la squadra di Iga Swiatek e Hubert Hurkacz è pronta a dare nuovamente battaglia nel torneo di tennis a squadre miste che si disputerà dal 2 all’11 gennaio tra Perth e Sydney, in Australia.

Giunta alla quarta edizione la United Cup riunisce 18 nazioni in un formato che vede uomini e donne gareggiare fianco a fianco per il proprio Paese. Dieci di queste saranno ammesse in base al ranking individuale (i migliori cinque uomini e le migliori cinque donne iscritti), mentre altre otto accederanno in base al ranking combinato del miglior uomo e della miglior donna di ciascun Paese. L’ Australia, in quanto nazione ospitante, ha un posto garantito. In palio c’è un montepremi di 17 milioni di dollari australiani e punti validi per il ranking ATP e WTA (fino a 500), oltre alla gloria, certo.

Swiatek, numero 2 del ranking WTA, è reduce da una stagione in cui ha conquistato il titolo a Wimbledon, e dove, più recentemente, ha fatto suo il 25esimo trofeo in carriera vincendo a Seul. L’entusiasmo della polacca è palpabile: “È sempre un’esperienza fantastica rappresentare la Polonia. Amo far parte di questo team, è qualcosa di diverso rispetto ai tornei individuali: c’è un’energia speciale. Ho tanti bei ricordi legati a questo evento”. Grande merito per Iga va ai tifosi, che con la loro passione sostengono i giocatori. “I tifosi polacchi sono i migliori, perché sono ovunque. Anche in Australia c’è una comunità molto forte e appassionata. Il loro sostegno conta moltissimo per noi”

Anche Hurkacz, sulla stessa falsariga della sua connazionale, esprime il suo entusiasmo per la competizione e per l’Australia: “Amo l’atmosfera della United Cup e il fatto di poter rappresentare il mio Paese. L’Australia ha un posto speciale nel mio cuore: le persone, il calore, il pubblico… è sempre un piacere tornarci”:

Nel 2024 la Polonia venne sconfitta dalla Germania dopo aver sprecato un match point nel doppio misto decisivo. Nel 2025 invece fu il duo statunitense Gauff-Fritz a interrompere i sogni di gloria polacchi. Sarà il 2026 l’anno giusto per la Polonia?

L’evento prenderà il via venerdì 2 gennaio a Perth, mentre Sydney accoglierà la fase a gironi a partire da sabato 3 gennaio. Le squadre saranno suddivise in gironi da tre nazioni, ognuno dei quali sarà composto da tre match: un singolare maschile, un singolare femminile e un doppio misto.

I quarti di finale si disputeranno il 7 gennaio a Perth, e l’8 e il 9 gennaio a Sydney. Le semifinali e la finale si terranno nella capitale del Nuovo Galles del Sud il 10 e l’11 gennaio.

Ecco le parole del direttore del torneo, Stephen Farrow, il quale ha commentato con entusiasmo la partecipazione della compagine polacca. “Siamo orgogliosi che due campioni come Swiatek e Hurkacz abbiano scelto ancora una volta di partecipare. La United Cup ha un valore speciale per i giocatori, perché unisce il meglio del tennis maschile e femminile in un unico evento. C’è passione, spirito di squadra e orgoglio nazionale“.