Six Kings Slam, Scanagatta: “Vi racconto il mio match con Sinner: e adesso vorrei sfidare anche Djokovic!”

Nella giornata di martedì il grande protagonista del Six Kings Slam di Riad, l’esibizione più ricca dell’anno, è stato il nostro direttore Ubaldo Scanagatta: il video della sua sfida a rete con Jannik Sinner è diventato virale e Scanagatta, nel corso di un collegamento telefonico con Radio Sportiva, ha raccontato i retroscena di un momento emozionante. I re di Riad, per un pomeriggio, sono diventati sette?

“Non esageriamo, diciamo che tra il mio ingaggio e quello dei protagonisti del torneo c’è una certa differenza, considerando che loro guadagnano un milione e mezzo solamente per partecipare” ha puntualizzato Scanagatta.

“E’ stato un momento davvero carino. Sinner si stava allenando e io ero a bordocampo: gli ho detto, scherzando, che avevo portato la racchetta, che avevo già giocato con sei o sette tennisti che erano stati numeri 1 del mondo e che mi sarebbe piaciuto sfidarlo E’ stato molto simpatico e mi ha risposto, sornione: ‘ma io adesso sono il numero 2!’. Negli ultimi tornei in cui ci eravamo incrociati c’era stato qualche siparietto e, da parte mia, qualche domanda un po’ pepata: stavolta, però, nessuna intervista, lui ha terminato l’allenamento, mi ha fatto un cenno e io sono entrato in campo. L’ho sfidato solamente a rete, è stata una scelta strategica, perchè da fondocampo mi avrebbe massacrato…Nel video che è diventato virale purtroppo non si vedono i miei punti migliori…”

SINNER 🆚 SCANAGATTA AL SIX KINGS SLAM 👑

Anche Sinner si arrende alla pervicacia di Ubaldo, che questa volta ha voluto sfidare Sinner scendendo in campo contro di lui.



Per il bene del tennis, il punto a rete lo ha vinto Sinner 💙 pic.twitter.com/RAsSPZGwlg — Ubitennis (@Ubitennis) October 14, 2025

Il direttore, però, non ha intenzione di fermarsi: “Nel corso della mia carriera ho giocato con tantissimi campioni, da Nicola Pietrangeli – in un match ufficiale – a John McEnroe, a Forte dei Marmi, in esibizione, oppure, ancora, con Borg, Laver e Navratilova, con Barazzutti ho perso solamente in volata, la mia carriera è stata caratterizzata da grandissime sconfitte. Nei prossimi giorni, ve lo anticipo, vorrei sfidare anche Djokovic”.

Scanagatta ha dedicato la chiusura del suo intervento ancora a Sinner: “E’ una persona splendida, e non lo dico solamente perchè è un grande campione: ci sono stati campioni insopportabili, come ad esempio Jimmy Connors. Onestamente lui è educato, serio, molto carino e ad esempio con i bambini si comporta sempre benissimo: è un bravissimo ragazzo, molto umile. La sua famiglia gli ha trasmesso questo tipo di educazione”.