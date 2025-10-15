ATP

Six Kings Slam: Sinner supera Tsitsipas senza problemi e raggiunge Djokovic in semifinale

Segui il racconto LIVE della seconda sfida di giornata del Six Kings Slam: Sinner sfida Tsitsipas per raggiungere Djokovic in semifinale

By Redazione
3 Min Read
Jannik Sinner - Six Kings Slam 2025 (foto Ubitennis)
Jannik Sinner - Six Kings Slam 2025 (foto Ubitennis)

29 min ago15/10/2025 21:37

Le parole a caldo di Sinner

“È bello tornare qui e vedere che c’è tanta gente a vedere la partita: grazie di essere venuti. La prima partita non è mai facile, sono contento della mia performance. È un campo indoor strano, perché la palla rimbalza tanto, ma è comunque piuttosto rapido. Poi forse con l’andare avanti della giornata rallenta un po’, quindi non è facile. Djokovic? Sarà una partita complicata, ci siamo affrontati tante volte e ci conosciamo bene. Noi cerchiamo solo di giocare il nostro miglior tennis qui di fronte a voi, ma soprattutto siamo qui per divertirci e per portare del buon tennis”

31 min ago15/10/2025 21:35

MATCH SINNER

6-2 6-3 a Tsitsipas senza alcun problema per Jannik Sinner, che torna in semifinale al Six Kings Slam dove sfiderà Djokovic. Appuntamento a giovedì sera non prima delle 20

34 min ago15/10/2025 21:32

6-2 5-3

Tsitsipas prova a incoraggiarsi, ma continua ad inseguire senza riuscire ad agganciare Sinner. Chiede un medical time out, ma ormai sembra aver abbandonato ogni tentativo di rimonta. Inutile forzare e rischiare di aggravare la schiena malconcia… e tanto il ricco gettone di partecipazione è già assicurato

49 min ago15/10/2025 21:17

6-2 3-2

Sinner perde uno dei due break di vantaggio ma resta comunque al comando: l’azzurro andrà a servire per portarsi avanti dopo il cambio di campo. Tsitsipas sembra in difficoltà, ma prova ad approfittare di qualche errore di troppo di Sinner, in fase sperimentale

1 hr 1 min ago15/10/2025 21:05

6-2 2-0

Partenza uguale al primo set per Sinner, che trova il break in avvio e sale 2-0

1 hr 10 min ago15/10/2025 20:56

6-2 Sinner

Jannik va a servire per il set sul 5-0, perde uno dei tre break di vantaggio ma chiude comunque 6-2 un primo parziale dominato

1 hr 27 min ago15/10/2025 20:39

4-0 Sinner

Poco da fare per Tsitsipas, sempre in ritardo negli scambi. Sinner – al primo match da Wimbledon senza manicotto – gestisce al meglio lo scambio e sale 4-0

2 hr 37 min ago15/10/2025 20:29

Sinner parte forte, 2-0

Jannik trova subito il break in avvio, recupera da 15-40 e parte subito avanti

Cari lettori di Ubitennis buonasera e benvenuti all’appuntamento LIVE con il racconto di Sinner-Tsitsipas, secondo match della prima serata in Arabia Saudita. Il greco, uno dei pochi ad avere ancora un bilancio positivo contro l’azzurro negli H2H (6-3), è reduce da un periodo tutt’altro che positivo. Sinner non batte Tsitsipas dal 2023: in palio un posto in semifinale contro Djokovic.

Sezioni
Le parole a caldo di SinnerMATCH SINNER6-2 5-36-2 3-26-2 2-06-2 Sinner4-0 SinnerSinner parte forte, 2-0Leggi anche:

Leggi anche:

Ubaldo a Riad sulle orme di Sinner. Ma Jannik scherza: “Non sono più numero 1!” [FOTO, VIDEO]

Six Kings Slam, Sinner: “I crampi a Shanghai una cosa mentale”

Six Kings Slam, Scanagatta: “Vi racconto il mio match con Sinner. E adesso vorrei sfidare anche Djokovic!”

Six Kings Slam, Fritz: “Non è un’esibizione. Djokovic non si ritirerà presto con questo livello”

ATP Almaty: esordio vincente per Cobolli

Tabelloni ATP / WTA | RASSEGNA STAMPA FREE | ⚠️ Iscriviti alla newsletter

✍️ PUOI COMMENTARE GLI ARTICOLI SCORRENDO LA PAGINA DOPO I BANNER

Grazie per la comprensione, la pubblicità ci aiuta a sopravvivere ⤵️
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Jannik Sinner - Six Kings Slam 2025 (foto Ubitennis)
Six Kings Slam: Sinner sperimenta e vince contro uno scarico Tsitsipas. Giovedì c’è Djokovic
ATP
Six Kings Slam: Fritz liquida Zverev in due set. Sfiderà Alcaraz in semifinale
ATP
ATP Almaty, la voglia di rinascita di Medvedev: “Sto lavorando sui particolari”
ATP
Six Kings Slam, Fritz: “Non è un’esibizione. Djokovic non si ritirerà presto con questo livello”
Interviste