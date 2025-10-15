Six Kings Slam: Sinner supera Tsitsipas senza problemi e raggiunge Djokovic in semifinale

Le parole a caldo di Sinner
“È bello tornare qui e vedere che c’è tanta gente a vedere la partita: grazie di essere venuti. La prima partita non è mai facile, sono contento della mia performance. È un campo indoor strano, perché la palla rimbalza tanto, ma è comunque piuttosto rapido. Poi forse con l’andare avanti della giornata rallenta un po’, quindi non è facile. Djokovic? Sarà una partita complicata, ci siamo affrontati tante volte e ci conosciamo bene. Noi cerchiamo solo di giocare il nostro miglior tennis qui di fronte a voi, ma soprattutto siamo qui per divertirci e per portare del buon tennis”
MATCH SINNER
6-2 6-3 a Tsitsipas senza alcun problema per Jannik Sinner, che torna in semifinale al Six Kings Slam dove sfiderà Djokovic. Appuntamento a giovedì sera non prima delle 20
6-2 5-3
Tsitsipas prova a incoraggiarsi, ma continua ad inseguire senza riuscire ad agganciare Sinner. Chiede un medical time out, ma ormai sembra aver abbandonato ogni tentativo di rimonta. Inutile forzare e rischiare di aggravare la schiena malconcia… e tanto il ricco gettone di partecipazione è già assicurato
6-2 3-2
Sinner perde uno dei due break di vantaggio ma resta comunque al comando: l’azzurro andrà a servire per portarsi avanti dopo il cambio di campo. Tsitsipas sembra in difficoltà, ma prova ad approfittare di qualche errore di troppo di Sinner, in fase sperimentale
6-2 2-0
Partenza uguale al primo set per Sinner, che trova il break in avvio e sale 2-0
6-2 Sinner
Jannik va a servire per il set sul 5-0, perde uno dei tre break di vantaggio ma chiude comunque 6-2 un primo parziale dominato
4-0 Sinner
Poco da fare per Tsitsipas, sempre in ritardo negli scambi. Sinner – al primo match da Wimbledon senza manicotto – gestisce al meglio lo scambio e sale 4-0
Sinner parte forte, 2-0
Jannik trova subito il break in avvio, recupera da 15-40 e parte subito avanti
Cari lettori di Ubitennis buonasera e benvenuti all’appuntamento LIVE con il racconto di Sinner-Tsitsipas, secondo match della prima serata in Arabia Saudita. Il greco, uno dei pochi ad avere ancora un bilancio positivo contro l’azzurro negli H2H (6-3), è reduce da un periodo tutt’altro che positivo. Sinner non batte Tsitsipas dal 2023: in palio un posto in semifinale contro Djokovic.
