Six Kings Slam: Sinner supera Tsitsipas senza problemi e raggiunge Djokovic in semifinale

Le parole a caldo di Sinner

“È bello tornare qui e vedere che c’è tanta gente a vedere la partita: grazie di essere venuti. La prima partita non è mai facile, sono contento della mia performance. È un campo indoor strano, perché la palla rimbalza tanto, ma è comunque piuttosto rapido. Poi forse con l’andare avanti della giornata rallenta un po’, quindi non è facile. Djokovic? Sarà una partita complicata, ci siamo affrontati tante volte e ci conosciamo bene. Noi cerchiamo solo di giocare il nostro miglior tennis qui di fronte a voi, ma soprattutto siamo qui per divertirci e per portare del buon tennis”