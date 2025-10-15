WTA Ningbo: in rimonta Bencic e Shnaider, continua la crisi di Andreeva

Continua la crisi di Mirra Andreeva: le scene di pianto di Wuhan sono la testimonianza di una crepa nel meccanismo della russa eliminata al primo turno anche al WTA Ningbo Open 2025. La cinese Zhu la elimina in tre set, 4-6 6-3 6-2. Primo set di sofferenza per la n. 219 del mondo che poi, in scioltezza, ha dominato i restanti due parziali. Per la n. 6 del ranking è arrivato il momento di riflettere sull’andamento attuale della stagione, senza perdere convinzione nei suoi mezzi.

Belinda Bencic, in rimonta, elimina Yuliia Starodubtseva con il punteggio di 5-7 6-4 7-5. Gara molto combattuta, con la svizzera costretta agli straordinari sul finire. Dopo aver fallito due match point sul 5-3 con l’avversaria al servizio, si è fatta riagganciare sul 5-5, prima di infilare un parziale di sei punti consecutivi a 0 che le è valso il passaggio del turno. Sfiderà la vincente del match tra Jasmine Paolini e Veronika Kudermetova.

Ajla Tomljanovic batte Zeynep Sonmez 7-6(6) 6-3. Incredibile il parziale subito dalla turca che va avanti 5-0 per poi farsi raggiungere e trascinata al tie-brek. L’australiana ha chiuso al secondo set point il primo parziale, per poi guidare le “danze” anche nel secondo set.

Vince in rimonta con gran solidità Diana Shnaider che batte Karolina Muchova 2-6 6-1 6-2 in due ore di battaglia tennistica. Malgrado il punteggio finale, game molto combattuti con la ceca crollata fisicamente dopo l’ottimo tour de force delle ultime settimane. Shnaider sfiderà Zhu nei quarti di finale.