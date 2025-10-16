Classifica WTA: Alexandrova per la prima volta in top10. Siegemund e Siniakova tornano in top50

Non ci sono grandi variazioni negli equilibri ai vertici della classifica dopo l’ultimo WTA 1000 della stagione. Con la vittoria al Dongfeng · Voyah Wuhan Open 2025, Coco Gauff consolida il suo terzo posto nel ranking mondiale, pur rimanendo ancora distante dalle prime due posizioni occupate da Aryna Sabalenka e Iga Swiatek. La finalista Jessica Pegula torna in top5, scavalcando una delle rivelazioni dell’anno, la giovanissima Mirra Andreeva. Per la prima volta in carriera, Ekaterina Alexandrova fa il suo ingresso nella top10: la russa, eliminata agli ottavi a Wuhan da Pegula, approfitta dell’assenza di Qinwen Zheng, finalista lo scorso anno nel torneo di casa. Alla cinese, che ha saltato tutta la parte della stagione da Wimbledon fino al China Open di Pechino, sono usciti 650 punti che la fanno scivolare fuori dalla top10. Nelle prossime settimane, le scadranno anche i 500 punti della vittoria Toray Pan Pacific Open Tennis e gli 800 conquistati alle WTA Finals 2024. La possibilità che termini l’anno oltre la ventesima posizione è concreta. In chiave numero uno del mondo, nonostante l’inaspettata sconfitta contro Jasmine Paolini, Iga Swiatek recupera 825 punti su Sabalenka, accorciando sensibilmente le distanze. Scorrendo la classifica, spiccano i grandi progressi di Laura Siegemund e Katerina Siniakova. Entrambe protagoniste nei quarti a Wuhan, rientrano prepotentemente nella top50. Capitolo italiane: la semifinale raggiunta da Jasmine Paolini le consente di superare Elena Rybakina nella RACE e di avvicinarsi in maniera concreta alla qualificazione alle WTA Finals. In difficoltà invece Lucia Bronzetti, che scivola indietro di 10 posizioni.

