Raducanu conferma Francisco Roig come allenatore per il 2026

Una seconda possibilità. E’ quella che hanno deciso di darsi Emma Raducanu e Francisco Roig al netto delle difficoltà maturate nell’ultimo scorcio di stagione, il primo insieme. La britannica vive nella speranza di ritornare ai fasti di quel 2021 che la portò sul tetto del mondo: neanche diciannovenne e vincitrice dello US Open. Ora di anni ne ha 22 e quello di Flushing Meadows rimane l’unico grande sussulto nella bacheca di Emma. Il rapporto con l’allenatore spagnolo è stato inaugurato proprio nell’ultimo Slam newyorkese quando la classe 2002 racimolò solo tre game contro Elena Rybakina al terzo turno. Da qui in poi sono arrivate solo due vittorie in cinque partite, con due eliminazioni al primo turno con il ritiro a Wuhan.

Risultati non esaltanti che non hanno minato la fiducia di Raducanu nei confronti di Roig, optando per la prosecuzione del sodalizio con l’ex giocatore che per 17 anni ha seguito le orme di un totem come Rafa Nadal. Nel palmares dell’iberico c’è anche una collaborazione con Matteo Berrettini durata poco più di dieci mesi, interrotta nell’autunno della scorsa annata. La falsa partenza con Emma ha rappresentato la prima incursione di Francisco nel circuito femminile, ma l’obiettivo comune per il 2026 è quello di ritornare ai vertici del ranking WTA.