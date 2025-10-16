UTS Hong Kong: Cerundolo campione e qualificato alla Grand Final di Londra

Francisco Cerundolo si è proclamato per la prima volta campione dell’UTS, che ha fatto tappa a Hong Kong, battendo in finale il debuttante Jenson Brooksby con il punteggio di 20-5 10-12 15-9 17-7.

L’argentino si è reso protagonista di una settimana perfetta. Ha iniziato la sua scalata verso il titolo con la vittoria su Adrian Mannarino, annullando ben quattro match point. Poi in semifinale ha eliminato il due volte campione dell’UTS Andrey Rublev, che ha faticato e non poco contro Coleman Wong all’esordio.

Broosby, alla prima presenza, ha trovato sulla sua strada due cinesi, ovvero Zhang e Shang, quest’ultimo vittorioso su Gasquet ai quarti, per approdare all’ultimo atto.

Nonostante l’assenza dell’ultimo minuto di Alex De Minaur, trionfatore nel 2024, Patrick Mouratoglou, fondatore dell’UTS, è soddisfatto dell’edizione: “Abbiamo bisogno di buoni giocatori, ma il format è più importante dei giocatori. Crea momenti di tensione che elettrizzano ogni tennista e il pubblico di tutto il mondo”.

Cerundolo si unisce così a Tomas Machac, Casper Ruud, Jack Draper, Andrey Rublev, Adrian Mannarino e David Goffin per la Grand Final di Londra del prossimo 3 dicembre, per la quale manca da scoprire solamente l’ultimo protagonista, cui verrà affidata una wild card.