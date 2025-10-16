WTA Ningbo: Paolini batte Kudermetova e si avvicina alle Finals di Riad

[2] J. Paolini b. V. Kudermetova 6-2 7-5

Riad è sempre più vicina. Jasmine Paolini è la seconda testa di serie al 2025 Aux · Ningbo Open. A differenza di Mirra Andreeva, prima favorita del torneo ma già sconfitta all’esordio, la 29enne toscana ha passato indenne l’esame del secondo turno. Per 6-2 7-5 ha sconfitto per la terza volta in carriera Veronika Kudermetova (3-3 il bilancio degli scontri diretti) in un’ora e mezza di gioco. Dopo il successo più sofferto in semifinale al 1000 di Cincinnati, la numero 8 al mondo (ma 7 virtuale) è riuscita a ripetersi in questo WTA 500 che, come la 28enne russa, disputa per la prima volta in carriera.

La Cina si sta rivelando quindi una miniera di successi per Jasmine, che ha prima catturato la Billie Jean King Cup insieme alla Nazionale azzurra, poi si è issata sino ai quarti a Pechino e infine ha catturato la semifinale a Wuhan. Tornando al presente, invece, all’esordio a Ningbo in entrambi i set è stata la numero 31 al mondo la prima delle due a brekkare. Ma Paolini non si è disunita e con pazienza e determinazione si è così assicurata un posto ai quarti di finale, dove sfiderà Belinda Bencic.

Si diceva di Riad. La qualificazione per le WTA Finals di singolare (in doppio ha già staccato il pass in coppia con Sara Errani) sta prendendo una forma sempre più nitida per ‘Jas’. Con il successo odierno Paolini si è portata a quota 4238 punti nella Race, distanziandosi quindi di 325 punti da Elena Rybakina, al momento nona in questa classifica (più avanti nella giornata scenderà in campo anche lei a Ningbo, contro Dayana Yastremska, agli ottavi di finale). Mirra Andreeva, invece, le è ancora davanti di 82 punti. Ma un eventuale successo ai quarti contro Bencic permetterebbe all’azzurra di scavalcare la teenager russa di 5 punti.