WTA Osaka: Valentova sorprende Mertens, bene Fernandez e Golubic

Non solo il WTA 500 di Ningbo. Questa settimana sta andando in scena anche il Kinoshita Group Japan Open, WTA 250 organizzato a Osaka. Nella giornata di giovedì il tabellone si è allineato ai quarti di finale e si sono viste un paio di sorprese. Prima tra tutte, la vittoria per 6-4 6-1 della 18enne Tereza Valentova sulla terza testa di serie, Elise Mertens.

La giocatrice ceca è partita sotto 0-2 nel primo set. Ben presto è però riuscita a prendere le misure della sua avversaria e con un parziale di 12 giochi vinti a 3 l’ha così eliminata dal torneo con l’83% di realizzazione con la prima. Si tratta del suo primo successo su una top 30 che le permette di entrare virtualmente tra le prime 70 tenniste in classifica. La 29enne belga, invece, prima di questo match non aveva mai perso in stagione contro una qualificata ed era giunta alla partita con un bilancio di 28 vittorie e 4 sconfitte contro giocatrici fuori dalla top 50 nel 2025. Ma non ha fatto i conti con il tennis della sua avversaria, che strappa quindi il suo secondo quarto di finale nel circuito maggiore (a luglio ha raggiunto la semifinale al 250 di Praga), dove sfiderà Olga Danilovic.

Successo agevole anche per Leylah Fernandez, quarta favorita del torneo, vittoriosa per 6-1 6-4 sull’ungherese Dalma Galfi. Nel 21esimo quarto di finale nel tour WTA, il 17esimo su cemento, ora la canadese se la vedrà con Rebecca Sramkova, che per 6-2 3-6 6-3 ha battuto per la prima volta in carriera la statunitense Ann Li, la quale l’aveva sconfitta nei due testa a testa passati. Per la slovacca si tratta del nono quarto di finale nel circuito maggiore, il settimo sul duro. Ventuno quarti di finale (ma tredici su cemento) anche per Viktorija Golubic, che dopo l’affermazione su Bianca Andreescu ha regolato anche la quinta forza del seeding Marie Bouzkova. Sono servite quasi tre ore alla giocatrice svizzera per avere la meglio per la terza volta (su sei scontri diretti) sulla ceca, battuta in rimonta per 1-6 6-2 7-6(3). Prossimo impegno per lei, Sorana Cirstea al turno delle migliori otto.