ATP Bruxelles: Musetti spreca, Mpetshi Perricard fa muro. Lorenzo fuori in due set

[5] G. Mpetshi Perricard b. [1] L. Musetti 6-4 7-6(8)

Pomeriggio amarissimo per Lorenzo Musetti, che saluta Bruxelles con due sanguinosi doppi falli che gli rimbomberanno in testa ancora qualche giorno. È riuscito ad imporsi in soli due set Giovanni Mpetshi Perricard, il quale, oltre ad aver rasentato la perfezione al servizio, si è espresso egregiamente con i fondamentali, sfruttando una superficie che amplifica ancor di più il suo tennis estremamente aggressivo. Per il gigante transalpino si tratta della prima vittoria ottenuta ai danni di Musetti (numero uno del seeding a Bruxelles), che gli consente di raggiungere la sua quinta semifinale ATP della carriera, la terza del 2025 dopo quelle di Brisbane e Winston-Salem.

Lorenzo saluta così ai quarti di finale il BNP Paribas Fortis European Open, dov’è ancora in lizza per il titolo Felix Auger-Aliassime, il suo diretto rivale per l’accesso alle Finals di Torino. Qualora il canadese dovesse sollevare il trofeo in Belgio, i punti di distacco in favore di Lorenzo resterebbero ancora 340.

Primo Set: il break iniziale si rivela fatale per Musetti. Perricard inattaccabile al servizio

Agguerrito il bombardiere francese nei primi scorci del match. Il servizio di Lorenzo non punge Perricard, da subito padrone dello scambio mediante colpi da fondo campo dalla velocità siderale. Un fulmine di dritto, sul lungolinea, gela l’azzurro, costretto a cedere immediatamente la battuta. Incomincia in salita il tete a tete col gigante transalpino, scatenato nella prima mezz’ora di match con Lorenzo, mai avvicinatosi a break point. Chi deve evitare l’imbarcata è proprio il numero uno del seeding, aggredito per l’ennesima volta da Perricard. Opportunità di doppio break per il francese, ma Musetti riesce a salvare il salvabile, restando in scia. Le saette del numero 37 del mondo rendono impossibile la vita all’azzurro, in svantaggio di un set dopo i primi dieci giochi. 6-4 lo score in favore di Mpetshi, messo a segno in 50 minuti scarsi di gioco.

Secondo Set: Musetti spreca il set point. Perricard passa in due set

A differenza del primo parziale, nel secondo, i break point sono un miraggio, e le percentuali al servizio – da ambedue le parti – viaggiano sopra l’80%. Si scambia a fatica sul centrale di Bruxelles. La velocità imposta dal francese è impressionante, e Lorenzo non va affatto a nozze con tennisti di questo tipo, con i quali fatica ad entrare in palla. I turni di servizio durano un nonnulla; s’intravede, nel contempo, qualche tocco da “magnifico” di Lorenzo Musetti, che tenta di scuotersi con dei colpi eleganti sotto rete, imprendibili per il gigante francese. Il primo varco, per l’azzurro, si apre al decimo gioco del secondo set, dove Mpetshi registra i primi pasticci dell’incontro, mandando Lorenzo sullo 0-30. San Servizio fa il suo dovere, e sul pressure point, e con la sola seconda a disposizione, Perricard spolvera l’incrocio delle righe, ripristinando la parità. Il set ed il match si concludono con un tiebreak surreale. Sul 4-4 pari Musetti tira una seconda debolissima, venendo successivamente attaccato con un siluro di Perricard. Il francese ha la chance di chiudere i conti con due servizi, ma accade l’impossibile. Musetti riesce dapprima ad evitare la sconfitta grazie a una volée incerta dell’avversario, ma dopo, con un set point a sua disposizione, commette due sanguinosi doppi falli che consegnano di fatto il primo successo a Mpetshi Perricard, uscito vincitore con lo score di 6-4 7-6.