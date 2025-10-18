Pronostici

Six Kings Slam, dicono i bookies: Sinner e Alcaraz vicinissimi. Doppietta in vista per l’azzurro?

Jannik vuole la vendetta. Carlitos per rincarare la dose. Chi trionferà a Riad?

By Pietro Sanò
2 Min Read

Ritorna la sfida più attesa dal pubblico del tennis (e non). Jannik Sinner e Carlitos Alcaraz tornano a sfidarsi in una finalissima, anche se avrà un sapore leggermente diverso poiché l’esito non sarà contemplato nel ranking ATP. Ma poco importa, la sola presenza in campo dei numero uno e due del mondo è garanzia di spettacolo.

L’azzurro è volato a Riad consapevole del fatto di avere a disposizione una ghiotta chance di riaffrontare Carlitos dopo la deludente finale a Flushing Meadows, e questa sera, alle ore 20:00 italiane, l’ABN Arena punterà i riflettori sulle due star. Nonostante quella del Six Kings Slam sia una “semplice” esibizione, i bookmakers hanno ugualmente proposto delle quote sulla finalissima in Arabia, dove, almeno sulla carta, regna l’equilibrio. Secondo i bookies, la doppietta consecutiva di Sinner a Riad è leggermente più probabile a dispetto del successo del murciano. La vittoria di Jannik è infatti quotata a 1.80 su Bet365, mentre su Lottomatica e Goldbet è proposta a 1.76.

Sul cemento indoor dell’Arabia Saudita, i book prevedono un azzurro aggressivo, in virtù anche dei match perfetti disputati precedentemente. Anche Carlitos ha fatto percorso netto, e la sua vittoria ai danni del numero due del mondo è di qualche micron meno probabile, secondo i bookmakers, che quotano il successo di Alcaraz a 1.90 su Bet365. Lottomatica e Goldbet invece lo propongono a 1.95.

I pronostici di Ubitennis

Di seguito un riassunto schematico tramite tabella delle quote di GoldbetLottomatica e Bet365 sulla finale del Six Kings Slam.

GoldbetLottomaticaBet365
Jannik Sinner –
Carlos Alcaraz		1.76 – 1.951.76  1.951.80 – 1.90

