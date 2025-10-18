Six Kings Slam: la preview della finalissima tra Sinner e Alcaraz (alle ore 20 circa, LIVE su Ubitennis)

Il Masters 1000 di Shanghai, trasformatosi nel torneo più frizzante e imprevedibile della stagione 2025, non ha dato occasione al duopolio Sincaraz di sfidarsi nell’ennesima finale al cardiopalma, ma è bastato attendere un paio di settimane in più per rivedere i due all’opera, grazie alla redditizia esibizione del Six Kings Slam. L’evento arabo, lanciato nel 2024 con la primissima edizione, ha fatto discutere parecchio per il montepremi stratosferico messo a disposizione, incluso un cospicuo gettone di presenza per ciascun tennista, che incasserà un assegno pari a 1,5 milioni di dollari per la sola partecipazione a Riad.

Tralasciando discorsi economici ed etici, il famigerato evento arabo è stato particolarmente apprezzato, già lo scorso anno, per aver radunato le stelle del tennis mondiale, incluse leggende del calibro di Novak Djokovic e Rafa Nadal, che proprio a Riad ha disputato il penultimo match della sua carriera, prima di salutare ufficialmente a Malaga, in Coppa Davis. Insomma, il Six Kings Slam nasce come un’esibizione – in virtù della mancanza di punti ATP assegnabili -, ma la somma di denaro a disposizione – non mentiamo – rappresenta uno stimolo in più per “gli invitati” per dare il loro meglio sul rettangolo di gioco, ma qualora non ci fosse alcun dollaro a disposizione, siamo abbastanza certi che Jannik Sinner e Carlitos Alcaraz farebbero la qualsiasi per ritrovarsi in finale e duellare all’ultimo sangue.

Dunque, il pubblico di Riad e di “Netflix” – la famosissima piattaforma di streaming che ha acquistato i diritti TV dell’evento – è stato accontentato. Dopo il tete a tete in finale nell’edizione inaugurale, saranno ancora Sinner e Alcaraz a sfidarsi nell’atto decisivo, che prenderà vita alle ore 20 italiane, successivamente alla finale per il 3° e 4° posto tra Taylor Fritz e Novak Djokovic (ore 18:30 italiane).

Non si può chiaramente parlare di uno scontro ufficiale, ma in Arabia nascerà la diciassettesima sfida tra il murciano e l’azzurro, in netto svantaggio nei precedenti. La rivalità – già storica – prese vita nel 2019, con la prima battaglia al Challenger di Alicante, dove ebbe la meglio il padrone di casa. Dopo, seguirono esclusivamente scontri disputati nel circuito maggiore: Carlitos e Jannik si sono spartiti gioie e dolori, con un’evidente disparità appannaggio del fenomeno di Murcia, che ha racimolato negli anni il doppio delle vittorie ottenute da Sinner nel loro tete a tete.

Nel 2021, la prima sfida ‘1000’ tra i due finì tra le mani di Carlitos, in quel di Parigi-Bercy. L’anno successivo, il cosmo Slam accolse i due campioni del presente-futuro all’interno del campo più glorioso del mondo: il centrale di Wimbledon. Qui Jannik sconfisse l’acerrimo rivale per la prima volta in assoluto, imponendosi in quattro set e staccando il pass per i quarti di Church Road, ripetendo lo stesso risultato sulla terra di Umago. Allo US Open del medesimo anno – il 2022 – Carlitos inaugura la sua prima vittoria major ai danni dell’altoatesino, ottenendo poi la corona in quell’edizione di Flushing Meadows che lo consacrò come il numero uno più giovane della storia (19 anni e 4 mesi). Dopo la trasferta newyorkese, i due fenomeni diedero inizio a una lunga kermesse di sfide in semifinale, cinque per l’esattezza, a partire dal Sunshine Double dell’anno seguente, dove Jannik e Carlos si spartirono equamente le tappe di Indian Wells e Miami. In quest’ultima, l’azzurro completò una rimonta strabiliante, ed è proprio qui che mise in cassaforte uno degli scambi più avvincenti degli ultimi anni, conclusosi con uno strettino di rovescio impensabile per i comuni mortali.

Nell’autunno del 2023, con la schiacciante vittoria ottenuta ai danni di Carlitos, si chiuse un ciclo per Jannik, il quale smise di battere lo spagnolo – in scontri ufficiali – per più di un anno, ma ecco che venne in suo soccorso il Six Kings Slam. L’allora numero uno del mondo aveva incassato dei tremendi ganci dal fenomeno di El Palmar, capace di stendere al tappetto l’altoatesino in tre appuntamenti consecutivi, inclusa l’epica semifinale di Parigi e la finale di Pechino. Così, in Arabia, Sinner riuscì a spezzare la maledizione prevalendo sul rivale in tre set, il che rappresentò qualcosa di concretamente importante per l’azzurro, ancora a secco di successi su Alcaraz nel 2024 prima di Riad. Con lo score di 6-7 6-3 6-3, Jannik divenne il primo vincitore della storia del Six Kings Slam, e quest’anno, il numero due del mondo, è tornato in Arabia col coltello tra i denti a seguito della pesantissima sconfitta rimediata allo US Open, che ha sancito ufficialmente il ritorno al trono di Alcaraz. L’estate di Sinner, rabbuiata da 4 pesanti finali perse – tutte conquistate dallo spagnolo -, si è risollevata grazie al titolo di Wimbledon, dove – tanto per cambiare – a farne le spese nell’atto decisivo è stato proprio Carlitos.

Alle ore 20, nell’ABN Arena di Riad, il numero uno e il numero uno del mondo si sfideranno per la gloria e per il ricco montepremi dai 6 milioni di dollari. Potrete seguire il LIVE dell’incontro qui su Ubitennis.