ATP Vienna: Bublik elimina Tabilo in due set, de Minaur non fatica con Rodionov

Procede tutto secondo i piani nel “Day 1” dell’Erste Bank Open, in quel di Vienna. La sconfitta di Luciano Darderi ha inaugurato il programma sul campo centrale della Capitale austriaca, ma Matteo Arnaldi – qualche ora più tardi – è riuscito a raddrizzare la trasferta azzurra, sconfiggendo in due set Aleksandar Kovacevic. La prima giornata dell’ATP di Vienna è poi proseguita con le vittorie di Alexander Bublik e Alex de Minaur.

Bublik regola Tabilo con un doppio 6-4

Il kazako, impostosi con un doppio 6-4 su Alejandro Tabilo, è stato rapidissimo nel chiudere la pratica col campione di Chengdu, liquidato in poco più di un’ora. Al cileno non sono mancati i guizzi per impensierire l’avversario – costretto a salvare un break point nel primo parziale – ma quest’ultimo si è mostrato superiore nell’uso di una vasta gamma di soluzioni, ed è stato proprio il dropshot a cogliere impreparato Tabilo, spesso lasciato sul posto da alcune smorzate perfette del kazako.

Dopo essersi appropriato del primo parziale (6-4), Bublik è stato praticamente perfetto al servizio, non concedendo all’avversario la minima chance di avvicinamento nei suoi turni di servizio, attendendo invece il calo di Tabilo, giunto esattamente al settimo game del secondo set. Qui, alla terza occasione, il numero 8 del seeding ha strappato la battuta al cileno, bissando il successo in due set. Grazie a questa vittoria, il classe 1997 ha già migliorato il suo record all’Erste Bank Open, al quale aveva partecipato soltanto una volta, nel 2019, perdendo al primo turno Andrey Rublev. Il kazako attende adesso la sfida tra Cerundolo e Michelsen per conoscere il prossimo avversario.

ATP Vienna, de Minaur si impone su Rodionov

Quanto a de Minaur, invece, è stato un impatto al match piuttosto strano per il tennista aussie, sorpreso dalla repentina aggressività del padrone di casa, Jurij Rodionov, prossimo avversario della Nazionale italiana alle Finals di Bologna. L’austriaco – sostenuto a gran voce dal pubblico casalingo – si è presentato con delle saette da fondo campo che gli hanno permesso di prendere la rete e bucare il muro del suo dirimpettaio, che ha dovuto salvare ben due palle break al quinto game.

Dopo il momento di gloria di Rodionov, quest’ultimo ha perso costantemente campo, non riuscendo a reggere l’urto dei colpi micidiali dell’australiano, particolarmente ispirato dopo una prima fase di stallo. L’austriaco ha consegnato il primo set a “The Demon” in modo goffo, steccando completamente un agevole smash, che non sembra aver digerito nei game successivi. Con lo schiacciante punteggio di 6-4 6-1, de Minaur ha centrato la 300^ vittoria nel tour, avanzando agli ottavi di finale dell’evento, dove sfiderà uno tra Misolic e Ugo carabelli.