WTA Guangzhou: Sun elimina a sorpresa Bouzas Maneiro, Putinsteva si prende gli ottavi

Con il termine delle qualificazioni, si aprono ufficialmente le danze al Guangzhou Open 2025. Dopo l’eliminazione di Lucia Bronzetti, è rimasta nel tabellone solamente Elisabetta Cocciaretto che ha dovuto faticare contro la francese Parry in quasi tre ore di match. L’azzurra dovrà vedersela contro la cinese Wang agli ottavi di finale. Possiamo definirlo un vero e proprio allenamento invece quello di Ella Seidel nei confronti di Leolia Jeanjean. La tedesca si impone in un’ora di gioco, vincendo 6-2 6-2.

Non una giornata positiva per il tennis russo. La qualificata Alina Korneeva, la testa di serie numero 8, Polina Kudermetova e Anastasia Zakharova, sono state eliminate dalla competizione, dopo aver perso rispettivamente 7-6(2) 4-6 6-4 contro Yulia Putintseva, 1-6 6-1 6-2 contro la francese Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah e 6-4 6-1 con Shuai Zhang. Vittoria in grande rimonta per la tennista francese, ripescata dopo la sconfitta nel secondo turno di qualificazione contro Lulu Sun.

Comeback 😤



Lucky Loser Sarah Rakotomanga Rajaonah takes down No.8 seed Kudermetova to move into the second round in Guangzhou! #GuangzhouOpen pic.twitter.com/2Bv08v1WMd — wta (@WTA) October 21, 2025

Si gode il momento l’australiana Lulu Sun che – dopo aver raggiunto il tabellone del torneo, è riuscita a superare la testa di serie numero 1 Jessica Bouzas Maneiro in due set, vincendo al tie-break in entrambe le occasioni, 7-6(3) 7-6(2). Dominio a stelle e strisce a Guangzhou. Il primo successo viene siglato da Ann Li che, in quasi due ore di gioco, si impone su Victoria Jimenez Kasintseva 6-4 7-6(4). Vittoria in rimonta e soprattutto dopo una grande battaglia per Katie Volynets che – da qualificata – batte un’altra qualificata, ovvero la polacca Katarzyna Kawa 4-6 6-2 6-2 e accede agli ottavi di finale.

Gli ultimi due grandi successi statunitensi sono siglati da Catherine McNally e Claire Liu che battono rispettivamente Kaja Juvan 6-3 1-6 6-3 e Alexandra Eala 2-6 6-4 6-4, accedendo al turno successivo.