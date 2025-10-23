ATP

ATP Vienna: altra giornata azzurra sul Centrale. Sinner sfida Bublik, Berrettini alla prova De Minaur

Comincia Matteo contro il tennista australiano, poi toccherà alla sfida tra Sinner e il kazako. Musetti, se dovesse superare Etcheverry, se la vedrà con Moutet

By Francesco De Salvin
1 Min Read
Jannik Sinner - ATP Vienna 2025 (© e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer)

Giornata ricca di tennis e di colori azzurri quella di venerdì all’ATP 500 di Vienna. Ad aprire il programma sul campo centrale (ore 13:30) sarà Matteo Berrettini, atteso da un test impegnativo contro l’australiano Alex De Minaur, uno dei giocatori più solidi e veloci del circuito. A seguire, non prima delle 15, spazio al confronto tra Tallon Griekspoor e Alexander Zverev, in un match che promette potenza e ritmo elevato.

Il piatto forte della giornata arriverà nel pomeriggio: Jannik Sinner affronterà Alexander Bublik in un quarto di finale dal sapore di spettacolo puro. L’azzurro cercherà conferme dopo un percorso fin qui impeccabile, mentre il kazako proverà a sparigliare le carte con il suo tennis imprevedibile. A chiudere il programma sul centrale sarà la sfida tra il vincente del match tra Musetti e Etcheverry e Corentin Moutet, per completare il quadro delle semifinali. Una giornata da non perdere, tra talento, rivalità e ambizioni che si intrecciano sotto il tetto della Wiener Stadthalle.

