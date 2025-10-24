ATP Vienna: Griekspoor si ritira, Zverev si qualifica a Torino

Niente secondo quarto di finale all’ Erste Bank Open di Vienna, con Griekspoor che si ritira poco prima dell’inizio del match. L’olandese aveva accusato qualche fastidio alla schiena già nel match di ieri contro Brandon Nakashima e probabilmente nella notte si è acuito. Griekspoor ha provato a scaldarsi prima del match ma non ce l’ha fatta. Ringrazia dunque Zverev, che accede così automaticamente alla semifinale, raggiungendo la quota punti necessaria alla qualificazione per le ATP Finals di Torino. Il tedesco va quindi ad aggiungersi a Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Novak Djokovic nella lista dei qualificati all’evento conclusivo della stagione tennistica 2026.

In semifinale Zverev troverà il vincitore del quarto di finale della sessione serale a Vienna, che vede affrontarsi Corentin Moutet e Lorenzo Musetti, in cerca di punti preziosi proprio in ottica qualificazione alle finals. Poco fa infatti, è arrivata da Basilea la notizia del ritiro dopo un set nel quarto di finale contro Jaume Munar da parte di Felix Auger Aliassime, uno dei pretendenti più agguerriti alla qualificazione. I 100 punti che Lorenzo guadagnerebbe dall’accesso alla semifinale sarebbero oro, perché gli permetterebbero di allungare sul canadese, che occupa proprio la nona posizione della race.