Junior Finals, Vasamì costretto al ritiro: in finale va Schoenhaus

Jacopo Vasamì esce di scena a Chengdu dopo soli cinque game nella semifinale delle ITF World Tennis Tour Junior Finals. Il mancino romano ha dovuto alzare bandiera bianca sul punteggio di 0-5 contro il tedesco Max Schoenhaus. Sì, perché al cambio di campo, dopo una lunga chiacchierata con il supervisor e il fisioterapista, Vasamì è apparso oltremodo provato e ha lasciato il campo in lacrime, visibilmente affranto per il ritiro forzato.

Schoenhaus, reduce dal primo titolo ITF in carriera a Monastir e finalista al Roland Garros Junior in singolare, approda così in finale. Per lui ora c’è il rumeno Yannick Theodor Alexandrescou, che nel girone A aveva chiuso alle spalle di Vasamì. Il 17enne rumeno ha vissuto un 2025 da protagonista: quattro titoli J300 (Asunción, Vrsar, Bytom e College Park) e la finale al J500 di Offenbach. Negli Slam Under 18, però, non è ancora riuscito a fare il salto di qualità: quarti di finale al Roland Garros il miglior risultato stagionale nei tornei dello Slam di categoria.