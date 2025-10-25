Serie A1 femminile, il TC Rungg SudTirol per blindare il primato, il TC Prato cerca un successo interno

Nel Girone 1 il TC Cagliari, sulla carta una delle formazioni più attrezzate del torneo (Brancaccio, Grant, Mazzola e le spagnole Bouzas Maneiro e Romero Gormaz in rosa), ma reduce da due sconfitte consecutive, è impegnato in trasferta sui campi del TC Parioli (Gandolfi, Lombardo e la croata Lukas), tornato quest’anno in A1 ma con ben sette scudetti all’attivo, fanalino di coda del girone. Proprio contro il club capitolini nella prima giornata il club sardo aveva firmato la sua unica vittoria in campionato. Nell’altra sfida la capolista TC Rungg/SudTirol (Ambrosio, Spiteri, Meliss e la ceca Salkova), semifinalista lo scorso anno, prova a blindare la prima posizione ospitando il TC Padova Argos (Serban, Gasparini, Luciano, la lettone Semenistaja e l’ungherese Udvardy), tra le migliori quattro squadre lo scorso campionato.

L’AT Verona (in rosa Zantedeschi, Raggi, Moratelli e la finlandese Koulikova), campione d’Italia in carica, cerca di allungare la sua imbattibilità nel match casalingo contro la capolista CT Palermo (Pedone, Abbagnato, Bilardo), finalista lo scorso campionato, che precede il club veneto di una lunghezza. Soltanto. Nell’altra sfida del Girone 2 il Tennis Beinasco (Ruggeri, Rossi e la slovena Jakupovic) prova a sfruttare il fattore campo contro il neopromosso TC Prato (Stefanini, Ricci, Tatiana Pieri e la spagnola Bassols Ribera) per mettere a segno la prima vittoria in campionato.

La squadra dell’AT Verona Falconeri campione d’Italia femminile nel 2024 (Foto Giampiero Sposito/FITP)

Questo il programma della 4ª giornata – domenica 26 ottobre (inizio ore 10):



GIRONE 1

TC Rungg/SudTirol – TC Padova Argos

TC Parioli – TC Cagliari (inizio ore 9)

GIRONE 2

AT Verona Tennis – CT Palermo (inizio ore 9)

Beinasco – TC Prato

CLASSIFICHE:

GIRONE 1

9 (3) TC Rungg-SudTirol/Kiku

4 (3) TC Padova Argos

3 (3) TC Cagliari

1 (3) TC Parioli

GIRONE 2

5 (3) CT Palermo

4 (3) AT Verona *

4 (3) TC Prato

1 (3) Tennis Beinasco (Torino)

(*un punto di penalità: nella prima giornata non hanno schierato le atlete del vivaio)