Serie A1 maschile, attesa per la grande sfida tra CT Palermo e CT Crema

Nella quarta giornata del Girone 1 il neo promosso Match Ball Firenze Country Club (Gianmarco Ferrari, Lorenzo Sciahbasi ed il rumeno Jianu), primatista a punteggio pieno ed unico team del campionato maschile con tre vittorie nelle prime tre giornate, ospita il Park Tennis Club Genova, semifinalista nella passata edizione, ma ancora a zero punti. Nell’altra sfida il CT Palermo si gioca il secondo posto in solitario con il TC Crema (Bonadio, Bresciani, Vincent Rugger), campione in carica, che in questa prima parte di campionato non è andato proprio benissimo.

Ecco il commento del capitano Davide Cocco.

“Al termine dei match del girone d’andata possiamo dire che siamo stati sempre competitivi se pensiamo che abbiamo vinto in casa contro Genova senza l’ausilio di Piraino – dichiara Cocco – e sfiorato il pareggio domenica scorsa a Firenze dove eravamo senza giocatori stranieri. Adesso sappiamo bene che iniziano a pesare i punti in ottica della classifica finale. Contro Crema, che mi aspetto scenda in Sicilia con la miglior formazione possibile, speriamo di sfruttare il fattore campo e la nostra maggiore attitudine alla terra rossa all’aperto (Crema gioca sulla terra al chiuso le sfide interne n.d.r) il tutto unito al fatto di trovarci davanti al nostro meraviglioso pubblico. Vedremo – conclude – tra oggi e domani se ci sarà, insieme ai ragazzi del vivaio e a Luca Potenza, a cui faccio i complimenti per come si è integrato e per quello ha mostrato sul campo, un tennista straniero, aspetto che ci aiuterebbe non poco”.

Tra i pretendenti allo scudetto di quest’anno c’è anche il Santa Margherita Ligure, nel 2024 uscito di scena in semifinale con qualche rimpianto: inserito nel Girone 2, il team che ha in rosa Vavassori, Fognini, Pellegrino e Maestrelli ma anche lo spagnolo Martinez, è impegnato in trasferta sui campi del neo promosso Junior Tennis Perugia di Passaro e Giannessi, reduce dalla prima vittoria in campionato. Nell’altra sfida il CT Vela Messina, campione d’Italia due anni fa, fanalino di coda, ospita lo Sporting Club Sassuolo (Nardi, Dalla Valle, Federico Arnaboldi) in una sfida già molto delicata, soprattutto per i siciliani.

La primatista del Girone 3, il CTD Massa Lombarda (che in rosa, tra gli altri, ha Rottoli, Bilardo, Zeppieri ma che a questo giro deve rinunciare al giovane Vasamì, impegnato a Chengdu perle ITF Junior Finals) affronta il TC Sinalunga Siena, vincitore dello scudetto 2022 ma ultimo in classifica con un punto soltanto. Nell’altro incontro l’Eur Sporting Club Roma (Ciavarella, Giunta e Giustino) ospita il TC Rungg Sudtirol (Agamenone, Napolitano e l’argentino Etcheverry tra gli altri), finalista lo scorso anno e attualmente secondo in classifica ad una lunghezza dai romagnoli.

Sfida di cartello, e non solo del Girone 4, è quella tra il TC Italia Forte dei Marmi di Travaglia, secondo in classifica, e il Selva Alta Vigevano di Bellucci, primo con due vittorie ed un pareggio fin qui. Nell’altro incontro la “matricola terribile” CT Zavaglia Ravenna (Caniato, Valleta e il bosniaco Fatic) è impegnata sui campi dell’altra neopromossa, il Tennis Comunali Vicenza.

Questo il programma della 4ª giornata – domenica 26 ottobre (inizio ore 10):



GIRONE 1

Match Ball Firenze Country Club – Park Tennis Club Genova

CT Palermo – TC Crema (inizio ore 9)

GIRONE 2

Junior Tennis Perugia – Santa Margherita Ligure

CT Vela Messina – Sporting Club Sassuolo (inizio ore 9)

GIRONE 3

CTD Massa Lombarda – TC Sinalunga

Eur Sporting Club (Roma) – TC Rungg Sudtirol (Bolzano)

GIRONE 4

Tennis Comunali Vicenza – CT Zavaglia

TC Italia – SC Selva Alta

CLASSIFICHE:

GIRONE 1

9 (3) Match Ball Firenze Country Club

4 (3) CT Crema

4 (3) CT Palermo

0 (3) Park Tennis Club Genova

GIRONE 2

7 (3) Santa Margherita Ligure

4 (3) Sporting Club Sassuolo

3 (3) Junior Tennis Perugia M+Performance

2 (3) CT Vela Messina

GIRONE 3

7 (3) CTD Massa Lombarda (Ravenna)

6 (3) TC Rungg Sudtirol/Yogurteria (Bolzano)

3 (3) Eur Sporting Club (Roma)

1 (3) TC Sinalunga (Siena)

GIRONE 4

7 (3) SC Selva Alta (Vigevano)

4 (3) TC Italia (Forte dei Marmi)

3 (3) CT Zavaglia (Ravenna)

2 (3) Tennis Comunali Vicenza