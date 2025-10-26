ATP Parigi, il programma di lunedì 27 ottobre: in campo Cobolli, Darderi e Sonego. Torna Dimitrov

Il Rolex Paris Masters è alle porte. Dal 27 ottobre al 2 novembre andrà in scena l’ultimo torneo 1000 della stagione alla Défence Arena di Parigi. Detto del tabellone, che non vede ai nastri di partenza Novak Djokovic e Jakub Mensik – con quest’ultimo che sarebbe potuto andare in rotta di collisione con Jannik Sinner -, l’ora per i giocatori di scendere in campo si fa sempre più vicina. Lunedì 27 ottobre saranno già tre gli italiani impegnati (sui cinque totali in tabellone). Non si parla né di Matteo Arnaldi né di Mattia Bellucci, entrambi sconfitti al primo turno di qualificazioni.

Flavio Cobolli alle 11 di mattina aprirà le danze sul Campo 1, sfidando per la quinta volta in carriera il ceco Tomas Machac, sconfitto pochi giorni fa per la prima volta in quel di Vienna. Anche Luciano Darderi esordirà nel primo match di giornata: lo farà però sul Campo Centrale, dove sarà opposto per la prima volta alla wild card di casa Arthur Cazaux. In seguito, come terzo match sul Campo 3 a partire dall’una di pomeriggio, Lorenzo Sonego e il qualificato statunitense Sebastian Korda daranno vita al loro sesto confronto diretto (3-2 il bilancio in favore del torinese).

Con solamente le prime 8 teste di serie già ai sedicesimi, il debutto al primo turno spetterà quindi anche alle forze del seeding dalla 9 alla 16. Tra questi, Karen Khachanov, Andrey Rublev e Sacha Bublik. Il primo, campione nell’edizione 2018 del torneo, se la vedrà con il lucky loser Ethan Quinn, entrato in tabellone grazie al ritiro di Benjamin Bonzi. Rublev, invece, debutterà contro il qualificato Jacob Fearnley, mentre Bublik avrà un impegno estremamente ostico sin da subito, dato che sarà impegnato contro Alexei Popyrin.

Ma soprattutto, non prima delle 7 di sera il finalista del 2023 Grigor Dimitrov tornerà in campo per la prima volta dal brutto infortunio patito a Wimbledon contro Sinner, che gli aveva lasciato alcuni dubbi sul suo futuro. Il bulgaro sfiderà sul Centrale il bombardiere di casa Giovanni Mpetshi Perricard. In giornata scenderanno in campo anche Francisco Cerundolo, Arthur Rinderknech, Cameron Norrie, Brandon Nakashima, Learner Tien, Alex Michelsen, Zizou Bergs, Fabian Marozsan e Terence Atmane. Questo il programma completo.