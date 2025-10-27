ATP Parigi: buon esordio di Bublik, Bergs vince e sfida Sinner al secondo turno

Scatta la prima giornata del Paris Rolex Masters e tra i primi risultati troviamo alcune indicazioni interessanti: per primo citiamo Daniel Altmaier, tedesco di buon talento e poca continuità che, dopo la vittoria in due set 6-2 7-6(5) contro Marcos Giron è a un passo dal ritoccare il suo best ranking a quota 47. Per raggiungerlo, il ventisettenne teutonico chiederà strada al numero otto del seeding Casper Ruud. In un anno senza titoli e nemmeno finali Cameron Norrie prosegue la lenta risalita in classifica ormai a ridosso dei primi 30 liberandosi di Sebastian Baez, poco a suo agio sul tappeto parigino, in due set con lo score di 6-3 6-4: per l’inglese l’esame al secondo turno si chiama però Carlos Alcaraz.

Il finalista della scorsa edizione delle ATP Next Gen Finals Learner Tien elimina Nuno Borges con il punteggio di 6-2 7-6(7) annullando due setpoint nel corso del tie-break conclusivo ed è anch’esso vicino al suo miglior piazzamento in carriera nel ranking, che per ora segna livello 36; per continuare nell’opera martedì dovrà avere la meglio su Andrey Rublev, che lunedì si è imposto sul britannico Fearnley con un autorevole 6-1 6-4. Due anni fa l’atleta moscovita ha perso a Bercy una straordinaria semifinale contro l’allora numero uno Novak Djokovic.

A trent’anni anche Arthur Rinderknech sogna di migliorare il record personale in classifica che è la posizione numero 27 e lunedì ha fornito prova della sua determinazione battendo in due tie-break 7-6(5) 7-6(4) l’ungherese Fabian Marozsan: per proseguire nel Master 1000 del suo paese ora c’è la sfida con il vincente tra Jiri Lehecka e il cugino Valentin Vacherot, in quella che sarebbe la immediata rivincita della finale di Shanghai.

Il qualificato australiano Alexsandar Vukic sorprende l’atleta di casa Terence Atmane dopo quasi due ore di gioco: 6-4 2-6 6-4 e 88-87 come totale punti, sempre a favore di Vukic, che al secondo turno parteciperà all’esordio nella manifestazione di Taylor Fritz. Dopo aver perso domenica al tie-break del terzo set ed essere ripescato, il lucky loser americano Kovacevic incontra lunedì lo stesso destino per mano del serbo Kecmanovic, che lo beffa per 6-4 1-6 7-6(2); il suo avversario nel prossimo turno sarà Francisco Cerundolo, che ha battuto il qualificato Damir Dzumhur con un doppio 6-3.

Il primo avversario di Jannik Sinner nel torneo sarà Zizou Bergs, che ha la meglio in tre partite dello statunitense Michelsen: 6-3 2-6 6-2 per il belga, mentre la testa di serie numero 13 Alexander Bublik onora la designazione infliggendo un netto 6-4 6-3 all’australiano Popyrin, poco presente sulla scena nel dopo-US Open. Per ultima va citata la vittoria del francese Alexandre Muller, tennista che deve fare i conti tutti i giorni con seri problemi intestinali, che si è aperto la strada per il secondo turno superando 6-2 7-5 l’americano Brandon Nakashima: per lui ora uno tra Comesana e Auger-Aliassime.