ATP Parigi, Il programma di martedì 28 ottobre: Cobolli-Shelton nel pomeriggio, a ora di cena Alcaraz

Martedì proseguono gli incontri di primo turno al Paris Rolex Masters e scende in campo Carlos Alcaraz: il numero uno del mondo scende in campo sul Centrale come prima partita della sessione serale, non prima delle 19, opposto al britannico Cameron Norrie che lo ha sconfitto due volte, la seconda delle quali in finale a Rio de Janeiro nell’inverno del 2023. A seguire Taylor Fritz sfida l’australiano Vukic; la sessione diurna sul centrale si apre alle ore 11 con Valentin Vacherot che incontra Jiri Lehecka e prosegue con il beniamino di casa Corentin Moutet alle prese con Reilly Opelka, lucky loser dopo la sconfitta per ritiro nel turno finale dei qualifiers.

Da ultimo sul campo principale ecco Daniil Medvedev e Jaume Munar. Sul Campo Numero 1 segnaliamo la presenza nel secondo match pomeridiano di Joao Fonseca, fresco vincitore a Basilea e impegnato con il canadese Denis Shapovalov; dopo di loro riecco anche il finalista del torneo svizzero, Alejandro Davidovich Fokina, che si misura con un altro lucky loser, l’atleta di casa Valentin Royer. A seguire e non prima delle 15.30, Flavio Cobolli se la vedrà con Ben Shelton.

Da segnalare inoltre che, come settima testa di serie nel doppio, Simone Bolelli e Andrea Vavassori esordiscono sul Campo Numero 3 come terzo incontro, approssimativamente tra le 15 e le 16, per affrontare il binomio composto dal messicano Santiago Gonzalez e dall’olandese David Pel.