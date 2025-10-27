Coric e l’ennesimo infortunio, appuntamento al 2026: “Troverò la strada per tornare”

Era uno dei prospetti più interessanti tra i nati negli anni Novanta, quelli che sarebbero rimasti poi in un limbo permanente tra i sogni di gloria mai messi da parte e il fallimento generazionale di chi non ha trovato il proprio tempo.

Eppure su Borna Coric paiono essersi spenti i riflettori già da un po’. Almeno la luce del tennis di alto livello, che la carriera nel circuito junior faceva presagire per lui.

Il croato non è mai sbocciato secondo le aspettative. Gli infortuni ne hanno condizionato rendimento e crescita, fino a farlo scivolare lentamente fuori dalla top 100.

Anche in questo 2025 i problemi fisici non sono mancati, non ultimo quello accusato allo US Open, che lo costringe a salutare la stagione in anticipo.

“Ciao a tutti, purtroppo la mia stagione si è conclusa subito dopo gli US Open. Abbiamo provato davvero di tutto per farmi tornare in campo e prepararmi per gli ultimi tornei dell’anno, ma non era destino”, si legge nel post che ha condiviso Coric su Instagram. “Grazie a tutti per il vostro supporto, significa moltissimo per me. Sono davvero deluso di terminare la stagione con un infortunio, ma credo sinceramente che il mio team ed io troveremo la strada giusta per andare avanti e tornare pronti per la prossima stagione”.

La stagione di Borna Coric

Borna non si arrende e cercherà di portare con sé verso il 2026 tutto il buono di questa annata, che si conclude con quattro titoli Challenger – Lugano, Thionville, Zadar e Aix-en-Provence – e la sensazione di aver riassaporato la top 100, seppur fugacemente. Adesso staziona al numero 111, lui che ha come best ranking la 12^ piazza. L’obiettivo per il prossimo anno sarà risalire la classifica, in modo da poter approdare a posizioni che lo tolgano dal pantano delle sempre insidiose qualificazioni.

Sono passati quattro anni, ma Coric ha già dimostrato di saper sorprendere il mondo tennistico. Nel 2021 a Cincinnati eliminato a uno a uno cinque giocatori in top 20 per sollevare al cielo il suo primo Master 1000 da numero 152 del mondo.

Tanto è cambiato da quel giorno, nel tennis e nella carriera del croato. La determinazione no, quella è rimasta intatta.