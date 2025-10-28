ATP Parigi, Cobolli: “Con Shelton sarà una battaglia. Dovrò essere pronto a tutto”

Il debutto nel nuovo impianto de La Defense Arena è stato più che positivo per Flavio Cobolli, cinico e “frettoloso” nel match che lo ha visto protagonista contro Tomas Machac, sconfitto in appena 55 giri d’orologio. Il tennista azzurro ha rincarato la dose ai danni del ceco, il quale aveva già rimediato una repentina eliminazione dal torneo di Vienna – la scorsa settimana – proprio a causa di un super Cobolli. Intercettato dai microfoni di ‘Livetennis’ in quel di Parigi, il capitolino si è detto soddisfatto dell’esordio nella nuova sede dell’ultimo Masters stagionale, disputatosi a “Bercy” per 38 edizioni.

“È stato bello entrare in campo per primo e scrivere un piccolo pezzo di storia di questo nuovo impianto”, ha dichiarato Cobolli. “Sono molto contento della prestazione in generale. Ho servito bene, ma soprattutto ho risposto meglio. Mi sentivo sempre in controllo da fondo campo. Machac è un giocatore molto forte, che in passato mi ha dato problemi, ma oggi credo di essere stato io a metterlo in difficoltà”.

ATP Parigi, Cobolli: “Il campo è veloce, ma non troppo”

Dai primi “test” effettuati sui nuovi campi de La Defense, pare che il cemento indoor della corrente edizione sia alquanto differente da quello di Bercy, ed è stato proprio Carlitos Alcaraz a confermarlo, il quale ritiene che la superficie sia più lenta degli scorsi anni. “Non ho mai giocato qui prima, quindi non posso fare paragoni diretti“, ha commentato, invece, Flavio. “Posso dire che il campo è veloce, ma non troppo. Si riesce a giocare un vero tennis. Ci sono tornei con superfici fin troppo rapide, che favoriscono solo certi tipi di giocatori”.

“Qui invece si può costruire, si può variare, per me è l’ideale”, ha aggiunto Cobolli, che sfiderà il potente Ben Shelton al secondo round di Parigi. “Con Shelton è sempre un battaglia. Anche se non è uno Slam, direi che sarà come un quinto set. Tutti i nostri match sono stati tiratissimi, quattro incontri molto combattuti e diversi tra loro. Dovrò essere pronto a tutto. Mi sento bene fisicamente e credo che sarà una partita bella e difficile. Ce la metterò tutta per metterlo in difficoltà”.