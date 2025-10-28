ATP Parigi, il programma di mercoledì 29 ottobre: debutto Sinner. Attesa per il derby tra Musetti e Sonego

Una giornata molto particolare e ricca di emozioni quella che accompagnerà i sedicesimi del Rolex Paris Masters, nonché ultimo torneo 1000 della stagione. Dopo il debutto di Carlos Alcaraz, adesso è il momento di Jannik Sinner di scendere in campo per cercare di arrivare il più in fondo possibile alla competizione. A giocarsi un posto agli ottavi di finale non sarà solo il tennista altoatesino, ma anche Sonego e Musetti che si sfideranno uno contro l’altro.

Prima dell’ingresso in campo del numero 2 al mondo, sul Campo Centrale, c’è grande trepidazione per il ritorno in campo dei cugini. Difatti, Vacherot e Rinderknech – dopo la finale del Masters di Shangai – torneranno uno di fronte all’altro per aggiudicarsi un posto agli ottavi di finale. La sfida inizierà per le 11, e a seguire ci sarà Zverev, reduce dalla sconfitta contro Sinner in finale a Vienna, che affronterà Camilo Ugo Carabelli. Il campione di Wimbledon invece, debutterà contro Bergs subito dopo il tedesco.

Sul campo 1 invece, spazio per molti match importanti. In cima alla lista c’è Altmaier contro Ruud che apriranno le danze alle 11. A seguire, Felix Auger-Aliassime cercherà in tutti i modi di continuare a mettere i bastoni tra le ruote a Lorenzo Musetti per un posto alle ATP Finals di Torino. Spazio anche per un grande classico, Medvedev contro Dimitrov. Il russo può vantare di un vantaggio negli scontri diretti di 8 a 3, ma rimane comunque una sfida molto affascinante. Non prima delle 15.30, ci sarà il derby tutto azzurro, tra i due Lorenzi, Sonego contro Musetti, e una sfida che va al di là dell’amicizia tra i due.

Non prima delle 7, Simone Bolelli e Andrea Vavassori, giocheranno contro la coppia Erler-Galloway. I due tennisti azzurri sono sicuri della partecipazione alle Nitto ATP Finals di Torino; pertanto, sarà importante arrivare all’evento nel migliore dei modi. Questo il programma completo.