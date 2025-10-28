ATP Parigi, Sinner: “Annata fantastica, Wimbledon vittoria più bella. La mia decisione per la Coppa Davis è stata presa”

Dopo aver trionfato a Vienna contro Sasha Zverev, Jannik Sinner è pronto per il suo debutto a Parigi. Lo scorso anno, il tennista altoatesino – per motivi di salute – non aveva partecipato all’ultimo Masters della stagione. Pertanto, per il numero 2 al mondo è il momento di tornare nella capitale francese e assaporare tutti i cambiamenti effettuati.

Cambiamenti ai campi del Rolex Paris Masters

Ecco come ha risposto in merito il 24enne durante la conferenza stampa: “E’ fantastico vedere tutti questi cambiamenti. Mi sembra che sia il secondo torneo dell’anno in cui sono stati apportati molti cambiamenti importanti, qui e a Cincinnati. E’ fantastico per lo sport, avere anche dietro le quinte dove possiamo mangiare, le aree, è molto più confortevole. Il campo centrale è più grande e anche il Campo 1 e il Campo 2 sono due campi fantastici. All’esterno abbiamo delle ottime strutture dove possiamo allenarci con una palestra fantastica. Sono molto felice di vedere questi cambiamenti positivi. Domani è la mia prima partita, sono concentrato e spero di giocare bene. Fisicamente non sono preoccupato, mi sento in buona forma. Vedremo come andrà“.

Stagione fantastica e vittoria più importante

Nonostante le tante sfide affrontate durante l’arco della stagione, per Sinner è stato un anno fantastico, nel quale ha raggiunto per ben 8 volte la finale ed è riuscito a vincere lo stesso due Slam. Però c’è un momento in particolare di cui è particolarmente orgoglioso. “Credo che uno dei nostri obiettivi fosse quello di arrivare il più lontano possibile a Wimbledon. Quindi vi dico che la vittoria a Wimbledon è stata la più bella. Ma allo stesso tempo è stata una stagione incredibile, con quattro finali Slam. Ma la stagione non è ancora finita e non vedo l’ora di giocare a Torino. Cercheremo di prepararci al meglio per la prossima stagione. Non ho mai giocato bene qui a Parigi, quindi spero di poter cambiare le cose quest’anno. Non avrei potuto chiedere di meglio per questa stagione che è stata fantastica“.

Prima posizione nel ranking e obiettivi futuri

Con la sconfitta agli US Open contro Carlos Alcaraz, Jannik ha perso la prima posizione nel ranking a discapito dello spagnolo. Tuttavia, per l’altoatesino al momento, il primato in classifica non è un pensiero fisso. “E’ impossibile in questo momento e non ci sto pensando. Sarà un obiettivo per il prossimo anno. Quest’anno non dipende da me. Ma considerando come è andato l’interno anno, abbiamo raggiunto risultati incredibili. Ora voglio solo finire la stagione nel migliore dei modi. Se riuscirò a fare qualcosa di grande sarà fantastico. Altrimenti ho già fatto qualcosa di grande. Ci proverò, dicembre come lo scorso anno, sarà un mese molto importante, perché posso preparami e portare dei cambiamenti per la prossima stagione“.

Ripensamenti sul no alla Coppa Davis?

In conclusione, è tornata ad emergere ancora una volta la domanda sulla sua mancata partecipazione alla Coppa Davis con i colori azzurri dell’Italia. Sinner, però, non si è scomposto nemmeno questa volta, e ha deciso di ribadire che non prenderà parte alla squadra capitanata da Filippo Volandri. “Non giocherò, la decisione è presa. Ma ho già detto tutto al riguardo alcuni giorni fa“.