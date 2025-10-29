ATP Parigi, Vacherot: “Ho molta fiducia in me stesso. Difficile giocare contro qualcuno che ami”

Nessuna rivincita per Arthur Rinderknech che, per la seconda volta consecutiva, deve arrendersi davanti al cugino Valentin Vacherot, che sta attraversando un momento speciale della propria carriera, dopo l’incredibile vittoria al Masters di Shangai. Al termine della partita tra i due tennisti, il monegasco in conferenza stampa ha parlato del match. Ecco le parole di Vacherot dopo la vittoria.

D: Ti sei ritirato dal doppio. Hai qualche problema fisico o è solo per precauzione? Come ti senti dopo questa partita lunga e avvincente?

“E’ solo per precauzione. E’ stata una partita lunga, molto faticosa dal punto di vista fisico. Anche mentalmente è stata dura. Mi sento un po’ esausto, ma avrò tempo per recuperare prima di domani“.

D: Congratulazioni per la vittoria. Puoi spiegarci come sei riuscito a vincere nei momenti cruciali? Hai strappato il servizio fin dall’inizio ogni volta. Puoi spiegarci tutto questo?

“Il primo set non è stato facile per nessuno dei due. Eravamo entrambi molto tesi. Penso che il pubblico se ne sia accorto. Una volta terminato il primo set, mi sono sentito meglio. E’ stato positivo per me andare in vantaggio fin dall’inizio del secondo set e poi strappargli il servizio all’inizio del terzo set. All’inizio e alla fine del terzo set, ho effettivamente dettato il ritmo degli scambi mentre la parte centrale del terzo set è stata piuttosto difficile, perché lui ha servito molto bene. Ma per quanto riguarda il mio gioco di risposta o il mio servizio, sono abbastanza soddisfatto“.

D: Congratulazioni Valentin. Tuo cugino ha detto che hai lavorato sodo per ottenere i risultati che hai oggi, ma ora sei in un periodo positivo. E’ così che ti senti?

“Ieri ho gestito la partita molto meglio rispetto a oggi. Ovviamente i giocatori sono diversi. E’ difficile giocare sempre allo stesso modo ogni giorno. Arthur sta giocando molto bene in questo momento. Non è stato facile dall’inizio alla fine. Anche oggi ho commesso molti errori. Non tutto è stato perfetto. Se avessi vinto in due set 6-1, 6-2, sarebbe stata una storia diversa, ma non è così. Ma ho molta fiducia in me stesso, questo è certo“.

D: Questa mattina è stata una partita un po’ romantica, in un certo senso. Avremo un altro tipo di partita tra Moutet e Bublik. Cosa è più difficile, giocare contro qualcuno che ami o contro qualcuno che in realtà non ti piace molto? E per quanto riguarda la motivazione e la grinta?

“Non so cosa dire, perché in realtà non c’è nessuno che non mi piaccia nel torneo. Ma se si tratta di fare una distinzione tra Arthur e gli amici intimi e gli altri giocatori, che non è che non mi piacciano, ma forse non mi stanno particolarmente a cuore, beh, una sconfitta sarebbe meno difficile da accettare. Ma durante il primo set ho sentito più tensione rispetto a ieri. Forse perché avevo Arthur di fronte. Ma è più facile iniziare una partita contro giocatori che conosco di meno. Con il passare del tempo mi sono sentito meglio“.